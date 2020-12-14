Комиссия определила перевозчиков на «бигановские» маршруты

Владимирский департамент транспорта и дорожного хозяйства подвел предварительные итоги конкурсов на пригородные и межмуниципальные маршруты среди перевозчиков. На бывшие «бигановские» маршруты заявились 19 перевозчиков. 12 заявок было отклонено. В шорт-лист попали только три компании «ПАТП – экспресс», «Транссовт» и «Спецтранс». В списке маршрутов оказались №108 «Владимир–Головино», №139 «Владимир–Вяткино», №109 «Овчухи – Владимир», №110 «Владимир–Красное Эхо», №117 «Судогда–Владимир», №123 «Владимир–Ново-Петрово», №503б «Владимир–Муром», №507 «Гусь-Хрустальный–Владимир», №509 «Андреево – Владимир».

По большинству лотов был только один участник. Ожесточенная борьба была по гусевскому маршруту. В итоге победил «Спецтранс». Сейчас на маршруте работает «Транссовт». По маршруту № 109 будет проведен повторный конкурс. Остальные маршруты распределили между «Спецтранс» и «Транссовт», судогодской и владимирской компаниями. Ковровская «ПАТП – экспресс» оказалась за бортом.

Маршруты, на которых многие годы без сбоев работали автобусы группы компаний «БигАвтоТранс», пытались разыграть с весны. Конкурсы переносили, признавали несостоявшимися, в результатах обнаруживали ошибки и неточности. К концу года власти хотят поставить в этом деле точку.

На конкурс по бывшим «бигановским» маршрутам заявлялись 19 претендентов.

Не меньше споров возникло вокруг конкурсов по маршрутам №158 «Колокша – Владимир», №163 «Ставрово – Владимир», №164 «Собинка – Владимир». Их приостанавливали из-за жалоб перевозчиков в антимонопольную службу, а также большого числа внесения уточнений и корректировок документации. Победителя определят к концу недели.

По маршрутам № 513а «Вязники – Владимир» и № 531 «Александров – Юрьев-Польский» договор на 5 лет заключат с индивидуальным предпринимателем Вадимом Масловым. Лоты №101″Владимир – Шихобалово», №141 «Владимир – Лыково», №156 «Владимир – сады Зелени», №106 «Владимир – Цибеево», №128 «Владимир – Малахово», №175 «Ковров – пос.им.К.Маркса», №501 «Ковров – Гусь-Хрустальный», №513б «Владимир – Вязники», №517 «Ковров – Буторлино». поделили перевозчики «РТС», «ПАТП-резерв» и ИП Маслов.

Также в ноябре-декабре на портале гозакупок выставлено несколько контрактов на организацию пассажирских перевозок в Суздальском, Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Селивановском и Петушинском районах. Власти готовы доплачивать перевозчикам, чтобы они работали на убыточных маршрутах.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире к Новому году запустят новый маршрут, который соединит присоединенные территории с центральной частью города. Маршрут № 33 — первый, который пойдет по Лыбедской магистрали.