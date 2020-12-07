Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО «Частная охранная организация «Цезарь» на действия ГУП ВО «Дорожно-строительное управление №3» при проведении аукциона в электронной форме признана необоснованной

В управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области поступила жалоба ООО Частная охранная организация «Цезарь» на действия заказчика и организатора торгов – ГУП ВО «Дорожно-строительное управление №3» при проведении аукциона в электронной форме на оказание услуги по охране Административного здания ГУП «ДСУ-3», участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Жалоба была рассмотрена по существу Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела, в обжалуемых действиях ГУП ВО «Дорожно-строительное управление №3» Комиссией Владимирского УФАС не было выявлено нарушения Федерального закона от № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в связи с чем жалоба Заявителя была признана необоснованной.