Колокшанский истукан, бизнесмен Фома и школа в чистом поле

В последнее время в соцсетях попадается много фотографий каменного великана, который установлен на высоком берегу Клязьмы близ села Устье Собинского района. Туристы называют его «колОкшинским».

Отмечу, я родилась и выросла в Колокше. И я ни разу не слышала, чтобы местные жители употребляли такой вариант этого прилагательного. У нас тут все колокшАнское! Пришло время исправить эту досадную топонимическую неточность и рассказать вам не только об истукане, но и других интересных местах в округе. Можно проложить целый маршрут! Поехали?

Кто и зачем поставил на берегу Клязьмы гигантского истукана, что не так со временами года в снимавшемся в селе Устье фильме «Про бизнесмена Фому» и почему местную школу построили в чистом поле, рассказывает владимирский школьник, который с детства проводит лето в этих местах, Алексей Ермолин. Сегодня он выступит в роли народного экскурсовода проекта «Точка на карте». Смотрите видео!

Тайм-коды выпуска:

0.34 — о том, почему истукана лучше называть колокшАнским, а не колОкшинским;

0.54 — фоткаемся с каменным гигантом;

1.15 — легенды о каменной статуе;

1.38 — где об этом можно почитать;

1.47 — почему в этом месте Клязьмы не стоит купаться;

2.21 — встреча с генералом Иволгиным;

2.41 — узнаете, где находится смотровая площадка села Устье;

2.55 — история села и Свято-Никольского храма;

3.23 — село Устье и фильм «Про бизнесмена Фому»;

3.44 — как снималась сцена открытия платного туалета;

4.14 — то самое место, где стоял бутафорский туалет;

4.43 — что не так со временами года в картине;

5.44 — сколько платили актерам массовки в 90-е;

7.26 — кто, когда и зачем построил местную школу в чистом поле;

8.52 — прогулки на лошадях и конно-спортивная база.

Обходные пути

Колокшанский истукан, который в последние годы прославил эти места, находится на берегу старого русла Клязьмы, в том месте, где заканчивается природный остров и старица соединяется с новым руслом реки. Сам же великан находится на территории отеля «Рублевские зори». Сейчас он официально закрыт, но пробраться сюда можно в обход. И, судя по количеству фото с великаном в Интернете, многие так и делают.

Как добраться? Проезжаем село Устье, двигаясь к сосновому бору. Но в сам лес не заезжаем, а сворачиваем перед ним направо, едем вдоль дачных коттеджей около 200 метров, оставляем машину перед шлагбаумом. На берег Клязьмы проезда нет. Далее около 300 метров идем пешком вдоль реки (слева будет детский лагерь «Дружба»), затем спускаемся по крутой тропке вниз, движемся вдоль ограждения. Тут и есть небольшой проход к истукану.

Легенды бетонной головы

Необычному арт-объекту около 10 лет. Он был установлен отелем «Рублевские зори» для привлечения туристов. И с этой задачей истукан успешно справляется. Место стало очень популярным. В выходные, особенно в теплое время года, здесь даже бывает многолюдно.

Однако утилитарная версия – это неинтересно, поэтому появление каменной фигуры овеяно разнообразными легендами. Кто-то сравнивает истукана с идолами острова Пасхи, кто-то говорит о том, что великан охраняет похищенные сокровища Мамая с «золотой ладьи», которая здесь якобы затонула в XIV веке, кто-то рассказывает о найденных здесь останках огромного человека.

Есть даже мнение, что во времена нашествия Батыя недалеко отсюда (у начала природного острова выше по течению) была великая сеча, и позже в этом месте находили множество поверхностных захоронений.

Обо всех этих исторических моментах упоминает владимирский краевед Александр Морозкин в своей книге «Тартария. Золотая ладья». Книга вышла в 2016 году. Ее можно взять во Владимирской областной научной библиотеке и составить свое впечатление.

А еще говорят, что истукан якобы поставлен в память об утонувших в этой реке. И действительно, в этом месте Клязьма очень опасна: крутой спуск к воде, большая глубина, водовороты, омуты.

Местные жители здесь никогда не купались, чего не скажешь о туристах и отдыхающих в лагерях (в советское время на берегу работало четыре летних лагеря, сейчас остался один — «Дружба»). Было немало случаев, когда люди тонули. Согласитесь, если этот истукан сегодня убережет кого-то от опасности, значит, не зря он тут стоит. Кстати, снимки с ним получаются отличные!

А вот генерал Иволгин из известного всем фильма точно стоит здесь просто так. Для красоты и интереса. Забегая вперед, скажем, что это не единственный кинематографический след в этих местах. Но об этом позже. Здесь тоже получаются классные фото. Рекомендуем сделать!

Свято-Никольский храм со «смотровой площадки»

Отправляемся к заливному лугу, откуда открывается потрясающий вид на Свято-Никольский храм села Устье. Эту точку смело можно назвать местной смотровой площадкой. В любое время года здесь очень красиво.

Было время, когда пойменный луг по весне затапливало полностью, но никогда вода не доходила до храма, который стоит на естественном холме. В 90-е годы местная спортивная секция ходила по этому лугу на байдарках. Так что места тут действительно туристические.

Дачи владимирских богачей

В XVII веке указом царя эти земли были выделены под строительство «погоста Николая Чудотворца, что на устье реки Колокши». Позже селение разрослось и стало дачным. Сюда приезжали отдыхать богатые жители Владимира, мещане, купцы. С топонимом Устье все понятно: село находится неподалеку от места впадения Колокши в Клязьму (в устье).

Есть интересные сведения о том, что часто в 1870-х годах здесь проводил лето писатель Николай Николаевич Златовратский. Много общался с местными крестьянами, изучая пореформенную деревню (имеется в виду отмена крепостного права в 1861 году). На основе этих наблюдений был написан роман «Устои», публиковавшийся в журнале «Отечественные записки» с 1878-го по 1882 год. Со своим отцом в Устье бывал и известный владимирский скульптор Александр Николаевич Златовратский. Так что это село можно смело назвать еще и локальным Переделкино.

Примечательно, но старожилы населенных пунктов в округе вспоминают, что где-то рядом с Устьем (точное место пока узнать не удалось) в старые времена работала прекрасная водяная мельница, куда со всей округи везли зерно. Мельница славилась тем, что молола муку бойко и качественно, так как стояла на очень мощном участке реки. Об этом нам рассказали летом на съемках программы «Точка на карте» в селе Борисоглеб. Оттуда в Устье как раз зерно и возили.

Каменный Свято-Никольский храм заложили на месте двух деревянных в 1802 году. Окончено строительство было в 1805 году. В советские годы церковь практически не закрывалась, лишь непродолжительное время храм использовался как склад церковного имущества, которое привозили из окрестных упразднённых приходов. Таким образом, церковь Николая Чудотворца даже в годы гонений на веру смогла уцелеть и избежала разграбления. А это по тем временам чудо!

Как в Устье пришло большое кино

Но есть еще одна громкая история, связанная с тихим Устьем. В 1992 году здесь снимали большое кино. В картине «Про бизнесмена Фому» с Михаилом Евдокимовым в главной роли Устье сыграло деревню Крутая Осыпь. Некоторые сцены фильма снимали во Владимире (у «Белого дома», в парке «Липки»), но значительная часть съемок проходила именно в этих живописных местах. Картина вышла на экраны в 1993 году.

По сюжету деревенский бизнесмен строит в родной деревне платный туалет. В проект он вкладывает взятые в кредит деньги и силы. Но недоброжелатели устраивают пожар. И все планы Фомы идут прахом.

Старожилы вспоминали, что съемочная группа долго выбирала место. Объехали много сел и деревенек в поисках подходящей натуры. И наш пойменный луг, наш белоснежный парящий храм их покорил своей красотой.

Многие жители Устья и Колокши стали актерами массовки, в том числе ученики местной школы. Я в то время училась здесь в 9-м классе, конечно, мы с радостью приняли приглашение поучаствовать в съемках. Снималась сцена тожественного открытия платного туалета. Мы должны были стоять в очереди. Бутафорский туалет (а это была обманка) возвели прямо под стенами кладбища. В 90-е годы этот факт никого особенно не смущал. Сын местного священника, кстати, по команде режиссера бойко бегал по кладбищенской ограде. Михаил Евдокимов с энтузиазмом вещал в толпу.

Но запомнилось не это. Дело в том, что в фильме снимали лето, а на дворе уже был суровый ноябрь. Как сейчас, и снега тоже не было. И всех попросили снять верхнюю одежду. Я стояла в спортивном костюме, было очень холодно. Дублей было около 10, съемки шли часа 3-4. Нас периодически отпускали погреться в соседний дом. Там мы на время одевались. И в какой-то момент моя подруга забыла (или не захотела) снять шапку. Таких саботажников, кстати, было несколько человек. Забавно, что именно эти дубли и попали в фильм.

Если говорить о гонораре, то какие-то деньги нам заплатили. Но очень скромные. Я суммы не запомнила, такие это было крохи. И это было неважно. Все участники массовки снимались с большим удовольствием и огоньком, на неподдельном интересе. Сейчас, в эпоху потребления, мне кажется, мы все потеряли способность не думать о финансовой стороне вопроса. Но тогда было другое время и другие люди.

С тех пор прошло 28 лет. И сегодня я смотрю эти старые кадры с особенным чувством. В картине узнаю своих односельчан, ребят из школьного детства, друзей и подруг. Многих уже нет в живых, но их образ остался в этой грустной комедии о незадачливом деревенском романтике, который, как и вся Россия в то время, собрался стать бизнесменом.

При подготовке к съемках я с удовольствием пересмотрела этот замечательный фильм, даже спустя 30 лет картина не теряет актуальности.

Школа в чистом поле

На нашем маршруте, как вы поняли, все взаимосвязано. Мы рассказали, как школьники снимались в кино. А между тем местная Устьевская школа – это отдельная тема для разговора.

Несмотря на название, учебное заведение находится не в селе и даже не в поселке Колокша, а в полях между населенными пунктами. Сейчас это кажется странным, но 100 лет назад школы так строили часто. Расчет был очень простой: важно было, чтобы дети из разных деревень проходили примерно одинаковое расстояние до места учебы. То есть в расположении школы угадывается деятельная забота о ребятишках, которые добирались сюда пешком в любую погоду.

Кирпичному зданию больше 100 лет. Оно построено в 1913 году. Средства собирали всем миром, так как старая школа при Свято-Никольском храме не вмещала всех желающих учиться. Деньги давали многие, но самый большой вклад внесли купцы Петровы — Василий Иванович и Анна Сергеевна.

Они похоронены у стен Свято-Никольского храма. Это особый знак уважения к этим людям. На момент смерти это были совсем молодые люди – 34 и 45 лет, но память о себе они оставили надолго.

Недавно в школу приезжал из Москвы потомок Петровых. Он разыскивал захоронения предков и был очень растроган, что могилы находятся в ухоженном виде, а школа продолжает выполнять свое предназначение. Здесь, как и 100 лет назад, учатся дети из окрестных населенных пунктов, только теперь их возят на школьном автобусе.

По живописным местам на коне

Как видите, окрестности села Устье славятся не только истуканом. Здесь много интересных точек с историей. Общая протяженность маршрута (Колокша – школа – Устье — истукан — Колокша) — около 5 километров. Их можно преодолеть пешком, на машине, летом — на велосипеде. И в любое время года – на лошади.

В здании бывшей фермы работает конно-спортивный клуб «Рублевские зори». Лошадей можно часто увидеть на прогулке на заливном лугу или в сосновом бору. Сотрудники клуба с удовольствием покажут животных, позволят их покормить, а по предварительной договоренности с хозяином животного организуют конную прогулку по окрестностям.

На этом все. Если вам хочется сделать селфи с необычным каменным истуканом, полюбоваться чудесным пейзажем, подышать чистым воздухом соснового бора, покататься на лошадях, то вам в Колокшу!

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