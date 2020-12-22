Колесо обозрения «Небо 33» отметит пятилетие благотворительной акцией

Аттракциону «Небо 33» исполняется 5 лет. Это событие решено отметить благотворительной акцией. Праздник состоится в субботу, 26 декабря, в Центральном парке Владимира. Половина от стоимости каждого билета в этот день будет перечислена в благотворительный фонд «Владимирские дети-ангелы». К акции также присоединился приют для собак «Дом северной собаки».

— Этот год был сложным для многих. Но, какие бы трудности ни встречались на пути, мы всегда должны оставлять место доброте и помощи тем, кто в ней нуждается, — подчеркнул гендиректор аттракциона «Небо 33» Александр Чехлов.

Колесо обозрения радует владимирцев и гостей города уже 5 лет.

Праздник будет проходить с 14.00 до 16.00. В программе — выступления творческих коллективов и конкурсы с подарками. В завершение гостей ожидает эффектное фаер-шоу от команды «Путь Солнца».

Колесо обозрения «Небо 33» стало одной из визитных карточек города. Прокатились на нем уже более 500 тысяч человек.