Киржач за один день: Сергий Радонежский, сад камней и космические росписи

Киржач – место, где сошлись история и современность. Город не только бережно хранит память о далёком прошлом, но и создает новые туристические зоны и уникальные объекты.

А все началось с чудотворца Сергия Радонежского, который в XIV веке основал на высоком берегу реки Киржач мужской Благовещенский монастырь и ископал своими руками святой источник, которые не иссяк и до наших дней.

Позже вокруг монастыря образовалось поселение, которое получило название по гидрониму – Киржач. В слободе жили трудолюбивые мастера, работали производства. Искусные плотники – аргуны славились на всю Россию своими наличниками. В XIX веке в окрестностях поселения действовали 15 медеплавильных заводов. Процветало шелковое ткачество.

Ремесленная история города бережно хранится в трех уникальных музеях: «Доме аргуна», «Музее меди и латуни», родовой усадьбе Думновых, где можно увидеть настоящий ручной ткацкий станок для изготовления шелка. Оборудование работает. Можно попробовать.

Окрестности Киржача – это место трагической гибели Юрия Гагарина и его напарника Владимира Серегина 27 марта 1968 года. В поисках летчиков помогла колокольня разрушенного Свято-Андреевского храма села Новоселово. На нее ориентировался поисковый отряд. Сегодня храм восстановлен, а на его стенах можно увидеть уникальные росписи, выполненные по эскизам космонавта Леонова.

На стенах храма – планеты. Небесные тела соседствуют с традиционными церковными сюжетами. И в этом есть особый сакральный смысл. Вот так, по задумке Леонова, выстраивается движение человека от земного к небесному, тайны которого хотели приоткрыть космонавты, рискнувшие отправиться в путешествие по вселенной. И ведь они проложили свой (особенный) путь к небу.

А вот почему Вшивая горка носит такое негигиеничное название, за какие заслуги Типографский мост занесен в Книгу рекордов России, кто загорает на Пляже космонавтов и как выглядит знаменитый сад камней с высоты, узнаете из фильма «Живая нить традиций. Киржач» (6+). Предлагаем вашему вниманию очередную серию цикла программ о малых городах Владимирской области, снятую автономной некоммерческой организацией информационных технологий «Цифровые технологии для общества» при поддержке Фонда президентских грантов.

Подробнее о достопримечательностях Киржача можно почитать на сайте «Живая нить традиций. Киржач».

Тайм-коды фильма:

0:13 – модная точка для чекина;

0:35 – о названии города и гидрониме Киржач;

0:48 – чудотворец Сергий Радонежский и Благовещенский монастырь;

1:16 – источник Сергия;

2:03 – о храмах Благовещенского монастыря;

2:21 – знаменитая аргуновская резьба;

2:46 – заглянем в «Дом аргуна»;

3:36 – мастер-класс по резьбе;

4:25 – «Музей меди и латуни»;

6:00 – смотровая площадка «Зайчушка» на Селивановской горе;

6:19 – о сове на гербе города;

6:25 – почему Вшивая горка вшивая;

7:35 – кто загорает на Пляже космонавтов;

8:13 – мемориал в память о Юрии Гагарине и Владимире Серегине в Новоселово;

8:41 – космические росписи по эскизам Леонова в Свято-Андреевском храме села Новоселово;

9:47 –10 колоколов в честь космонавтов;

10:05 – ручное шелковое ткачество и усадьба Думновых;

11:09 – ткем шелк на ручном ткацком станке;

12:09 – авторские куклы Галины Масленниковой;

13:40 – почему деревянный Типографский мост занесен в Книгу рекордов России;

13:54 – «Музей ледниковых камней».

А все серии цикла «Живая нить истории» можно посмотреть по этим ссылкам: Ковров, Гороховец, Мстера и Вязники. Приятного виртуального путешествия. А команда АНО ИТ «Цифровые технологии для общества» продолжит съемки малых «нераскрученных» городов Владимирской области. Будем ждать новых серий!