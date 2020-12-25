Киноконцерт Disney с участием звезд мюзиклов и классической сцены покажут онлайн в Okko

7 января на мультимедийном сервисе Okko, входящем в экосистему Сбера, пройдет трансляция праздничного музыкального концерта «Волшебная музыка Disney» (0+). Музыкальная программа с участием Аиды Гарифуллиной, Анны Бутурлиной, Наталии Быстровой, Евгения Зайцева и других звезд продемонстрирует известные фрагменты фильмов Disney в сопровождении симфонического оркестра.

Трансляция концерта «Волшебная музыка Disney» состоится на платформе мультимедийного сервиса Okko 7 января в 18:00 по ссылке. Зрители увидят яркие эпизоды популярных фильмов и услышат популярные песни в исполнении знаменитых артистов. В фильме прозвучат композиции из анимационных хитов «Холодное сердце», «Русалочка», «Золушка», «Король Лев», «Красавица и чудовище», «Моана», «Рапунцель: Запутанная история» и др. Любимую всеми музыку исполнит Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» под управлением Фабио Мастранджело.

В съемках концерта примут участие сразу несколько звезд. Так, отдельные сольные партии исполнит известная оперная певица, заслуженная артистка Республики Татарстан Аида Гарифуллина. Пласидо Доминго назвал Аиду Гарифуллину «одной из самых потрясающих оперных див настоящего и будущего», его слова подтверждает головокружительная карьера певицы, ставшей после победы на конкурсе Operalia в 2013 году желанной гостьей на сценах лучших оперных театров и концертных залов мира. В 2018 году обладательница изумительного голоса приняла участие в торжественных концертах открытия и закрытия Чемпионата мира по футболу, а в декабре 2020 года — в съемках большого Рождественского концерта, записанного в Ватикане в присутствии Папы Римского.

Среди других исполнителей – лидер проекта Zventa Sventana, финалистка шоу «Голос» Тина Кузнецова, а также звезды мюзиклов Анна Бутурлина и Наталия Быстрова. Анна — первая в истории российская актриса, которая выступила на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Именно Анне принадлежит русский голос Эльзы в анимационных фильмах Disney «Холодное сердце» и «Холодное сердце 2». Актриса театра и кино Наталия Быстрова хорошо знакома российским зрителям по главным ролям во многих популярных мюзиклах: «Красавица и Чудовище», «Зорро», «Русалочка», «Chicago», «Mamma Mia!», «Золушка» и др. Ее голосом были озвучены многие ледовые шоу («Питер Пэн на льду», «Снежная Королева», «Спящая Красавица» и др.) и популярные анимационные фильмы, в числе которых также «Холодное сердце» и «Холодное сердце 2», где Наталия озвучивает Анну. Кроме них, в концерте примут участие солистка мюзиклов «Анна Каренина», «Граф Орлов», «Ромео и Джульетта» Наталья Сидорцова, актриса мюзиклов Анастасия Сиваева, а также победительница шоу «Голос» Дарья Антонюк. Мужские партии исполнят звезда российских мюзиклов, лауреат «Золотой Маски» Евгений Зайцев и исполнитель главных ролей в мюзиклах «Звуки музыки», «Mamma Mia!», «Русалочка», «Онегин», «Поймай меня, если сможешь» и «Монте-Кристо» Вадим Мичман.

Дирижером уникального концерта станет один из самых прославленных музыкантов России и мира Фабио Мастранджело. Кавалер ордена Звезды Италии, лауреат Международного конкурса дирижёров Mario Gusella, с 2018 года маэстро Мастранджело является главным дирижером Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония», с которым начал свое сотрудничество более десяти лет назад.

Концерт «Волшебная музыка Disney» будет эксклюзивно доступен для пользователей Okko без дополнительной платы в подписках «Лайт», «Оптимум» и «Премиум» в приложениях мультимедийного сервиса Okko в iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv с 7 января 2021 года.

«Волшебная музыка Disney» — это уникальная возможность окунуться в атмосферу любимых анимационных фильмов и заново пережить встречу с их героями под великолепный аккомпанемент симфонического оркестра!