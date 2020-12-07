Катки Владимира: где и почем можно покататься

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Катки во Владимире начали заливать
Жители областного центра готовятся встать на лед. Тем более что отдых на открытом воздухе пока никто не запрещал. В помощь организаторам массового катания и морозная погода. Несмотря на отсутствие снега, работы уже стартовали. До Нового года планируется запустить все площадки с естественным льдом. Сколько будут стоить зимние развлечения, и куда лучше пойти всей семьей? «Призыв» сравнил цены и узнал, где и когда можно зашнуровывать коньки.
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Каток в самом сердце Владимира
Одним из первых каток начали заливать в центре Владимира. Предположительно откроют самую долгожданную площадку для массового катания за неделю до Нового года. Но и сейчас уже на бульваре Пушкина хорошо виден первый слой льда. Рабочие установили ограждение. В планах украсить пространство световыми инсталляциями. Установят в центре города и светящиеся силуэты фигуристов. Все это оформят в единой стилистике ретро-катка. Но всех сюрпризов организаторы пока не раскрывают.
— Мы планируем открыть каток в самом сердце Владимира 24 декабря. У нас будут организованы фотозоны, но это пока сюрприз. Работы уже стартовали. И пока погода нас радует. Да, нет снега, но в мороз можно спокойно заливать лед, — пояснил «Призыву» директор МАУДО ДЮЦ «Молодежный» Марат Мангушев.
Как и в прошлом году, вход на каток сделают бесплатным. Заплатить придётся только за аренду коньков, если нет своих. Цена вопроса — 100 рублей. Плюс 1500 — залог. Если нужна будет ячейка, арендовать ее можно за 50 рублей. Время пребывания на льду не ограничено. Работать каток будет каждый день до десяти вечера. В будни начало массового катания — в 16.00. В выходные и праздничные дни встать на лед можно будет уже в 10 утра.
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Каток в Центральном городском парке
Работы начались и в Центральном городском парке Владимира. Здесь, если позволит погода, лед откроют в ближайшее время. Организаторы не исключают, что к следующим выходным пора доставать коньки придет. Цены обещают доступные: вход — 100 рублей, прокат коньков — 100 рублей (оставить, правда, придется залог 1500). Дети до 12 лет пройти могут за полцены. Музыка и праздничное оформление — бесплатный бонус, а на буфет, если захочется выпить чаю, деньги придется захватить с собой. Заплатив за билет, кататься можно будет хоть до упаду. Время работы катка — с 8 утра до 10 часов вечера каждый день.
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Каток на стадионе «Лыбедь»
Самый большой каток по традиции откроется на стадионе «Лыбедь». Но превращение футбольного поля в лед еще даже не началось. Для заливки специалистам нужны устойчивые отрицательные температуры. Если хотя бы 10 дней на улице продержится до минус 10, тогда работы стартуют. На заливку льда потребуются, как минимум, две недели.
Что касается цен, то точно по стоимости администрация комплекса ещё не определилась. Ориентир — прошлый год. Тогда за вход просили 150 рублей. Прокат коньков стоил 50 рублей. Но лучше будет заранее узнать все по телефону 32-60-48.
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Каток «Пингвин»
Раньше других по традиции открылся каток в микрорайоне Доброе. Лед на «Пингвине» искусственный, а поэтому меньше других зависит от перепадов погоды. Самый удобный вариант — взять на время проката семейный билет. С понедельника по пятницу два взрослых и один ребенок или два ребенка и один взрослый могут прокатится за 400 рублей, в субботу и воскресенье — за 500.
Собираетесь встать на скользкий путь сами, приготовьте от 150 до 250 рублей. В зависимости от выбранного времени. Вечер дороже. Пятница и выходные дни по специальной цене. Детский билет стоит от 150 до 200. Зато прокат коньков бесплатный. Вход без катания — 50 рублей. С сопровождающих малышей лиц денег не возьмут. Для студентов с понедельника по среду все за 150, а пенсионерам в будни можно кататься, забыв дома кошелек. Дети до 6 лет бесплатно.
Но лучше следить за всеми изменениями на сайте. Попасть можно и на заливку льда. Подробности по телефонам: 21-78-00 или 8 (915) 758-78-00.
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Катки во дворе
Самый экономный вариант — это ледовые площадки во дворе. В этом году во Владимире возле жилых домов зальют сразу 19 кортов. Но во дворах лед будут готовить только тогда, когда образуется снежная подушка. Так что любителям кататься у дома стоит следить за погодой
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Каток в ледовом дворце «Владимир»
Тем, кто предпочитает кататься в более комфортных условиях, отправиться можно и в крытый дворец. В областном центре сейчас их сразу два. На проспекте Ленина расположился ледовый комплекс «Владимир». Вот только на данный момент массовое катание в спортивном центре отменено из-за ситуации с распространением коронавируса. Если что-то изменится, то лед откроют. Уточнить информацию можно по телефону 52-98-78.
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Каток в ледовом дворце «Полярис»
Нет возможности встать на коньки и и ледовом дворце «Полярис». Закрытая от ветра и снега площадка тоже простаивает. Поэтому все, кто любил кататься именно в этом месте, вынуждены будут искать другие варианты. Однако не исключено, что ситуация изменится. Уточнять последние данные можно по телефону 36-16-36.
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То оттепель, то коронавирус
В прошлом году без массового катания жителей Владимирской области оставила аномально теплая зима. Желающие встать на лед погоды так и не дождались. В декабре не было снега, в январе — морозов. Февраль вообще решил побить все температурные рекорды. В результате за весь сезон городские катки были открыты для массового катания несколько дней. Так, самая большая площадка, расположенная на стадионе «Лыбедь», проработала меньше недели.
В этом году планы любителей отдыха на свежем воздухе может испортить коронавирус. Крытые дворцы спорта уже закрылись. Вся надежда на лед около дома и в городских парках. Пока его начали активно готовить. Посмотрим, что будет дальше.
Полина Тарбеева
Фото: vk.com/icepushkin
Обсуждение 1
Любим кататься на коньках всей семьей