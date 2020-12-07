Катки Владимира: где и почем можно покататься

Одним из первых каток начали заливать в центре Владимира. Предположительно откроют самую долгожданную площадку для массового катания за неделю до Нового года. Но и сейчас уже на бульваре Пушкина хорошо виден первый слой льда. Рабочие установили ограждение. В планах украсить пространство световыми инсталляциями. Установят в центре города и светящиеся силуэты фигуристов. Все это оформят в единой стилистике ретро-катка. Но всех сюрпризов организаторы пока не раскрывают.

— Мы планируем открыть каток в самом сердце Владимира 24 декабря. У нас будут организованы фотозоны, но это пока сюрприз. Работы уже стартовали. И пока погода нас радует. Да, нет снега, но в мороз можно спокойно заливать лед, — пояснил «Призыву» директор МАУДО ДЮЦ «Молодежный» Марат Мангушев.

Как и в прошлом году, вход на каток сделают бесплатным. Заплатить придётся только за аренду коньков, если нет своих. Цена вопроса — 100 рублей. Плюс 1500 — залог. Если нужна будет ячейка, арендовать ее можно за 50 рублей. Время пребывания на льду не ограничено. Работать каток будет каждый день до десяти вечера. В будни начало массового катания — в 16.00. В выходные и праздничные дни встать на лед можно будет уже в 10 утра.