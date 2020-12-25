Каникулы в стиле Сбер

Год подходит к завершению, и предновогодняя суета набирает обороты. Владимирцы закрывают дедлайны на работе, выбирают подарки близким и друзьям, закупают продукты для Новогоднего стола.

Впереди всех ждут долгожданные праздники и каникулы. И самый актуальный нынче вопрос «Как и где их провести?» Мы спросили у жителей Владимира о том, как они готовятся к предстоящим праздникам и где собираются провести каникулы.

Анна Юрьевна, менеджер:

Большинство моих знакомых сокрушаются, что придется провести все новогодние каникулы дома. Я и сама обычно уезжала куда-нибудь под Новый Год. А нынче решила устроить кино-каникулы. Долгие выходные – это отличный повод посмотреть кино и сериалы, которые вы давно откладывали в долгий ящик. Пересмотрю все любимые новогодние комедии, мелодрамы и, конечно же, всего Гарри Поттера. Тем более, что у меня теперь есть полугодовая подписка «Оптимум» на Okko.

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Ксения Андреевна, стоматолог:

Несмотря не ограничительные меры в регионе, мы с мужем долго дома сидеть не собираемся. Нужно встретиться с друзьями, а у нас большая дружная компания, заехать к родственникам, навестить родителей. Да и на природе время провести — совершить небольшое путешествие в деревню или устроить городской квест по интересным местам и достопримечательностям. В таких коротких путешествиях главное — комфорт и безопасность. Вот и мы, если оставляем машину дома, предпочитаем такси СитиМобил.

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Ольга Александровна, преподаватель:

Год выдался сложным и напряженным. Много работы, переживаний за родителей-пенсионеров, дети с уроками «на удаленке». Если честно, я хочу провести все каникулы на даче. Позаботиться о своем здоровье. Устрою себе персональный спа-салон – баня, травяные чаи, прогулки на свежем воздухе.

При желании можно все выходные в город не выезжать. К счастью сейчас многие вопросы можно решить благодаря онлайн сервисам. И доставку еды, и организацию досуга, и даже консультацию с врачом можно устроить, не выходя из дома. Телемедицина за время пандемии развилась и получила широкое применение. Я не раз пользовалась услугами сервиса Сберздоровье, например.

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Но лучше — не болеть и хорошо отдохнуть перед новым рабочим годом.