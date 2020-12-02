Камеры на скорость поставят в 10 районах Владимирской области

До Нового года на территории Владимирской области установят 20 стационарных комплексов фотовидеофиксации. В список попали региональные дороги в 10 районах. Снова обделили камерами областной центр. Как и в прошлые годы, преград для лихачей на владимирских дорогах не возводят. Официальных объяснений такого решения нет. Ведь комплексы монтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и исключительно на аварийно-опасных участках. Нацпроект во Владимире реализуется, мест концентрации ДТП хоть отбавляй.

По неофициальным данным, против камер выступает сам глава города, который недоволен тем, что средства, собранные со штрафов, поступают в региональную, а не местную казну. Та же позиция и у руководства Мурома. Головная боль глав крупных городов — недостаток средств на латание ям на дорогах. Если бы деньги нарушителей шли напрямую в бюджет города, дороги бы наверняка обвешали комплексами.

— Средства фиксации нарушений ПДД — это очень действенная мера, мощный инструмент контроля безопасности на дорогах. Наша цель – не увеличить количество штрафов автомобилистов, а именно ликвидировать места концентрации ДТП. Опыт показывает, что наличие камер напрямую влияет на снижение количества ДТП и тяжести их последствий, — считает директор департамента транспорта и дорожного хозяйства области Алексей Косилов.

Ежедневно автонарушителям выписывают в среднем по 3000 постановлений.

Сейчас на дорогах области действуют 99 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, в том числе 38 расположено на федеральных трассах. К 2024 году их количество планируется увеличить до 171. Понятно, что это эффективный инструмент для сдерживания рвения автомобилистов. Но и неплохой источник доходов для региональной казны. В бюджете каждый год закладывается сумма, которую власти планируют получить со штрафов по линии ГИБДД. На 2020 год план — 524 миллиона рублей. На 1 октября получили уже 436 миллионов рублей. За 3 месяца сумма будет явно больше плана.

В 2021 году из федерального бюджета поступит 80 миллионов, и еще 110 миллионов рублей добавит область на внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением ПДД. Опять купят комплексы, а также поставят автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств. Весомая доля суммы идет на почтовые расходы по доставке писем нарушителям. Но сумма сборов со штрафов с лихвой окупает затраты.

Все это, по оценкам специалистов, должно привести к сокращению числа погибших (в том числе детей) в ДТП на 69,6% к 2023 году по сравнению с 2012 годом.

Ранее «Призыв» сообщал, что депутаты Законодательного Собрания приняли решение добавить в 2021 году средства крупных городам области на ремонт дорог. Субсидий в этом году было недостаточно.