Какой год, такие и ёлки

Коронавирус диктует моду на новогодние украшения

Жители Владимира сообщили о необычной новогодней ёлке, украшенной рулонами туалетной бумаги. Фотография «красавицы» была опубликована в популярном городском паблике и набрала десятки лайков. Можно предположить, что украсили праздничное дерево в одном из супермаркетов областного центра. Где точно — неизвестно. Да и какая разница, если именно такая ель является настоящим символом уходящего года, шутят горожане.

Владимирцы уже назвали новогодний перфоманс по-настоящему ковидным и вспомнили про первое проявление болезни в регионе. Коронавирус подступила к нам неожиданно, с заднего входа. А первые слухи о локдауне и дефиците спровоцировали жителей на ажиотаж в магазинах. Весной уходящего года люди активно скупали именно туалетную бумагу.

Самые запасливые вспомнили и про гречку и предложили неизрасходованные килограммы ценной крупы тоже повесить на ёлку. На злобу дня добавить можно сахар и подсолнечное масло. Завершить образ должны медицинские маски. Это не просто самый востребованный товар года, он, в буквальном смысле слова, нам очень дорог.

Фото Марии Залесской

Медицинскую маску на новогодние праздники примерит и Дед Мороз. Для самых креативных придумали специальную бороду со средствами индивидуальной защиты. Дети не сразу и поймут, в чем дело. Если, конечно, к ним вообще закажут новогоднего волшебника. В этом году многие родители решили отказаться от сказочных героев, а кто-то потребует с них справку об антителах на коронавирус.

Фото группы «ВГУСЕ.РУ»

Куда безопаснее украсить Дедом Морозом ёлку. Тем более что новогодние игрушки не отстают от трендов, поэтому носят маски. Заказать их можно на AliExpress. Подвеска в виде Санта-Клауса для тех, кто пережил пандемию, стоит больше 200 рублей. При этом ещё весной забирать посылки из Китая жители Владимира опасались. А сейчас в стране, откуда пришел коронавирус, число заразившихся практически сведено к нулю. Бизнесмены из Поднебесной теперь активно зарабатывают на COVID-19.

Фото: AliExpress

Креативно к новому году подошли и создатели игрушки в виде туалетной бумаги. Стоит она недёшево — около 500 рублей. Создается ощущение, что деньги просто уходят в дыру. При этом создатели сувенира уверены, что коллекционный предмет ещё заставит вас улыбнуться, когда в следующем году будете доставать игрушки для елки.

Фото: joom.com

Самый простой вариант новогоднего украшения с ковидной тематикой — снеговик в маске и бахилах. В начале зимы жители области уже лепили таких героев уходящего года. Правда, сейчас снега у погоды не допросишься. Поэтому такие скульптуры теперь тоже в цене.

Фото группы «Город-Ковров»

Не забыли про коронавирус даже новогодние группы в социальных сетях. Админы предлагают жителям страны сказать в уходящем году спасибо всем медицинским работникам и разместить у себя на странице фотографию, где вместо снежинок с неба падают символы скорой медицинской помощи. Какой год, такие и елки…

Фото группы «Новый год 2021»

Ранее «Призыв» сообщал, как коронавирус изменил новогодние желания владимирцев.

Полина Тарбеева

Фото группы  «Подслушано во Владимире» 


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