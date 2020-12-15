Какой год, такие и ёлки

Жители Владимира сообщили о необычной новогодней ёлке, украшенной рулонами туалетной бумаги. Фотография «красавицы» была опубликована в популярном городском паблике и набрала десятки лайков. Можно предположить, что украсили праздничное дерево в одном из супермаркетов областного центра. Где точно — неизвестно. Да и какая разница, если именно такая ель является настоящим символом уходящего года, шутят горожане.

Владимирцы уже назвали новогодний перфоманс по-настоящему ковидным и вспомнили про первое проявление болезни в регионе. Коронавирус подступила к нам неожиданно, с заднего входа. А первые слухи о локдауне и дефиците спровоцировали жителей на ажиотаж в магазинах. Весной уходящего года люди активно скупали именно туалетную бумагу.

Самые запасливые вспомнили и про гречку и предложили неизрасходованные килограммы ценной крупы тоже повесить на ёлку. На злобу дня добавить можно сахар и подсолнечное масло. Завершить образ должны медицинские маски. Это не просто самый востребованный товар года, он, в буквальном смысле слова, нам очень дорог.

Медицинскую маску на новогодние праздники примерит и Дед Мороз. Для самых креативных придумали специальную бороду со средствами индивидуальной защиты. Дети не сразу и поймут, в чем дело. Если, конечно, к ним вообще закажут новогоднего волшебника. В этом году многие родители решили отказаться от сказочных героев, а кто-то потребует с них справку об антителах на коронавирус.

Куда безопаснее украсить Дедом Морозом ёлку. Тем более что новогодние игрушки не отстают от трендов, поэтому носят маски. Заказать их можно на AliExpress. Подвеска в виде Санта-Клауса для тех, кто пережил пандемию, стоит больше 200 рублей. При этом ещё весной забирать посылки из Китая жители Владимира опасались. А сейчас в стране, откуда пришел коронавирус, число заразившихся практически сведено к нулю. Бизнесмены из Поднебесной теперь активно зарабатывают на COVID-19.

Креативно к новому году подошли и создатели игрушки в виде туалетной бумаги. Стоит она недёшево — около 500 рублей. Создается ощущение, что деньги просто уходят в дыру. При этом создатели сувенира уверены, что коллекционный предмет ещё заставит вас улыбнуться, когда в следующем году будете доставать игрушки для елки.

Самый простой вариант новогоднего украшения с ковидной тематикой — снеговик в маске и бахилах. В начале зимы жители области уже лепили таких героев уходящего года. Правда, сейчас снега у погоды не допросишься. Поэтому такие скульптуры теперь тоже в цене.

Не забыли про коронавирус даже новогодние группы в социальных сетях. Админы предлагают жителям страны сказать в уходящем году спасибо всем медицинским работникам и разместить у себя на странице фотографию, где вместо снежинок с неба падают символы скорой медицинской помощи. Какой год, такие и елки…

Ранее «Призыв» сообщал, как коронавирус изменил новогодние желания владимирцев.