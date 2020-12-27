Какие новогодние фильмы снимали во Владимирской области?

Режиссер: Константин Бромберг. В ролях: Александра Яковлева, Александр Абдулов, Екатерина Васильева, Валентин Гафт, Валерий Золотухин, Эмануил Виторган, Михаил Светин, Семен Фарада, Анна Ашимова и др.

Все, о чем мечтает главный герой Иванушка, — это расколдовать свою невесту Аленушку, и он готов ради этого совершать самые немыслимые подвиги. Впервые в жизни он столкнется с практическим волшебством, и ему придется многое познать, прежде чем он научится им пользоваться. Добрая новогодняя музыкальная комедия насквозь пропитана веселым волшебством. Композитор Евгений Крылатов сочинил для него девять замечательных песен на стихи нашего земляка Леонида Дербенева. Одна из них — «Три белых коня» — стала настоящим новогодним «шлягером».

Роль волшебного Китежграда досталась нашему Суздалю. Правда, натурной съемки в фильме оказалось совсем немного, и первое появление Суздальской земли в кадре пришлось уже на вторую серию. А события картины разворачивались в стенах Научного универсального института необыкновенных услуг (НУИНУ). В качестве натуры для этого «фантастического» учреждения было облюбовано здание ресторана ГТК, напоминающее по форме громадную избу под двухскатной крышей, только построенную из стекла и бетона. Для комбинированных съемок был изготовлен макет с добавлением к НУИНУ большего количества этажей. Творческая группа проживала и работала в туркомплексе – идеальный вариант. Некоторые сцены снимались в здании почты, находящейся в центре старинного города, на Красной площади, на территории Покровского монастыря, в других местах.

«Выбор Суздаля в качестве натуры не только идет от деловых посылов, — рассказывал режиссер Константин Бромберг, — но и от сердца, если хотите. Город одновременно близок и к природе, и к истории, и к искусству. Несмотря на то что мы приехали в марте и зима как будто бы ушла, но Суздаль для нас сохранил все оттенки зимы и дал нам возможность все это догнать и снять. В этом тоже сказалось волшебство замечательного города».