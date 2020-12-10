Как выбрать сотового оператора

Пандемия показала, как сильно мы нуждаемся в общении и зависим от мобильной связи и Интернета. По телефону мы решаем рабочие вопросы, поддерживаем близких на расстоянии, сохраняем контакт с друзьями. Поэтому выбор правильного и надежного сотового оператора становится вопросом не столько сиюминутного решения, сколько скурпулезного и внимательного изучения всех деталей. Давайте вместе разбираться, на что нужно обратить внимание, чтобы всегда быть на связи без проблем и лишних затрат.

Правило №1. Проверяем зону покрытия

Чтобы не остаться без доступа к голосовой и интернет связи в первую очередь нужно проверить карту покрытия будущего оператора. Эта интерактивная карта показывает, какой сигнал и какой силы ловит в конкретной интересующей вас местности. Чтобы понять подходит ли вам оператор, определите ключевые локации, в которых вы постоянно бываете – например, дом, рабочий офис, дача и т.п. Затем посмотрите на карте покрытия, «ловит» ли ваш будущий оператор в этих местах – в идеале в выбранных вами точках должен быть уверенный 4G-сигнал. Одна из самых удобных карт покрытия у оператора СберМобайл – посмотрите, как этот сервис реализован у данного оператора.

Правило №2. Подключаем только нужные услуги

Запросите у своего оператора детализацию затрат – за месяц, полгода или год. Проанализировав эту информацию, вы поймете, какие какими услугами пользуетесь чаще всего, а чего не делаете вообще. Это поможет вам подобрать оптимальный тариф с нужным объемом минут, сообщений, гигабайтов и не платить за лишнее.

По статистике, больше всего абоненты общаются с ближайшими родственниками, друзьями и несколькими коллегами. При этом внутри сети одного оператора такие звонки или совсем бесплатные, или существенно дешевле – поэтому выбор одного оператора сотовой связи для всей семьи может неплохо сэкономить семейный бюджет.

Правило №3. Ищем удобные инновации

Сегодня операторы стараются каждый день удивлять своих абонентов – запускают удобные подписки и внедряют новые технологии. Следите за такими новинками – вполне возможно, что какие-то из предлагаемых услуг могут оказаться очень выгодными и полезными.

Сейчас ряд операторов активно экспериментирует с форматом и форм-фактором SIM-карт. Например, СберМобайл запустил eSIM в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. В отличие от обычной SIM-карты, eSIM — это встроенный чип, который работает как SIM-карта, которая не привязана к какому-либо оператору связи. Подключенная eSIM может работать одновременно с обычной пластиковой SIM-картой и пользователь сам выбирает на какой номер принимать звонки и сообщения, а какой использовать для выхода в интернет.

Можно оформить любое количество eSIM на абонента, eSIM нельзя потерять, и она не выйдет из строя со временем. Баланс, остатки по тарифу, быстрая оплата, статус eSIM отображаются в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Чтобы проверить, поддерживает ли ваш смартфон данную технологию, нажмите на кнопку «заказать eSIM», а с полным перечнем устройств можно ознакомиться на сайте оператора.

Правило №4. Обращаем внимание на функционал личного кабинета

Иногда условия у оператора могут показаться очень выгодными, а потом выясняется, что за решением каждой более-менее серьёзной проблемы нужно идти в офис, а на горячую линию дозвониться просто невозможно. Именно поэтому при выборе оператора сотовой связи нужно обратить внимание на наличие удобного и функционального личного кабинета или специального приложения.

Они нужны для того, чтобы управлять своим балансом, подключать и отключать услуги, а также отслеживать детализацию по счету. Ряд операторов предлагает более широкий функционал в своих приложениях – к примеру, из приложения «СберМобайл» можно позвонить или принять входящий звонок по Wi-Fi.

Правило №5. Изучаем скидки и программами лояльности

Выбирайте оператора, который готов предложить вам удобную и простую программу лояльности, благодаря которой вы сможете получать чуть больше, чем платите за связь. Это позволит вам покрывать часть своих расходов и удешевлять тариф. Кстати, в «СберМобайл» связь для абонентов – активных пользователей карт Сбербанка может быть вообще практически бесплатной. Дело в том, что этот оператор позволяет обменивать бонусы «Спасибо» (они копятся, если вы активно и безналично расплачиваетесь картой Сбербанка) на скидку до 99% на мобильную связь. А при пополнении счета в мобильном приложении «СберМобайл» можно вернуть до 30% бонусами на свой счет и оплачивать ими связь из расчета 1 бонус = 1 рублю. Еще на сайте оператора и на сайте Сбербанка можно найти промокоды, которые дают скидку на некоторые тарифы.

На самом деле операторов на рынке сотовой связи довольно много – анализируйте и выбирайте того, кто наиболее подходит именно вам.