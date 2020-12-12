Как выбрать правильный чай и как его нельзя заваривать?

Накануне Всемирного дня чая, который отмечается 15 декабря, вместе с владелицей кофейни-магазина «Bravos» Надеждой Кононовой мы попробовали разные сорта этого ароматного напитка и обсудили, сколько должен стоить хороший чай, как правильно его заваривать. А также узнали, что предпочитают пить мужчины, а что — женщины? Какой чай сейчас на пике популярности и чем еще могут себя порадовать любители этого напитка.

Немного истории

Всемирный день чая отмечается с 2005 года. Дата приурочена к давнему событию в Бостоне: 16 декабря 1773 года там случилось так называемое «Бостонским чаепитие». Чайный закон тех времен сильно ущемлял права колонистов, которые занимались выращиванием чая. Лондонской Ост-индской компании разрешили ввозить чай без уплаты акциза, а колонистам — нет. В знак своего протеста и недовольства колонисты потопили в бухте груз с чаем, вес которого был 42 тонны. И тогда началась война за популярный напиток.

Было время, когда чай использовался вместо денег, так дорого он стоил. Листья чая всегда собираются вручную. Чтобы получить 1 килограмм чая, нужно собрать 4 килограмма листа. И сегодня есть очень дорогие сорта. Например, самым дорогим чаем считается китайский «Да Хун Пао» («Большой Красный Халат»), его стоимость 1 025 000 долларов за килограмм. Она обусловлена сложностью сбора и производства: срываются только веточки с первыми четырьмя листиками, только с 1 по 15 мая и только в одной местности: на северо-западе провинции Фуцзянь, в горах Уи.

За чай мы должны благодарить китайского императора Шэнь-нуна, который много веков тому назад любил путешествовать с котлом в поисках целебных трав. И вот он однажды вскипятил воду, а туда упало несколько листочков чайного дерева. Полученный отвар оказался бодрящим и приятным на вкус. Секретом чая император поделился со своими поданными. И теперь чай пьют во всем мире не только императоры и короли, но и обычные люди.

Сегодня по суммарному потреблению чая Россия находится на четвёртом месте в мире.

Напиток был завезен к нам лишь в XVII веке. В первую тройку входят Китай, Индия и Турция.

Кипяток – враг чая

Надежда Кононова поделилась с нами самым большим заблуждением людей о чае:

— До сих пор многие считают, что разные сорта чая собирают с разных видов чайных деревьев. Это не так: все многочисленные разновидности чая производятся всего из одного вида дерева «Camellia Sinensis» («Камелия Китайская»). Такие сорта чая, как зелёный, чёрный, улун, пуэр и другие — есть не что иное, как различные способы обработки одних и тех же листьев и почек.

Выделяют 6 основных ферментаций/окисления чай: белый, зеленый, желтый, олонг (улун), черный (красный), пуэр. Зелёный чай, например, предварительно фиксируется паром при температуре 170-180 градусов, окисление продолжается не более двух дней, после чего обычно прекращается нагревом. Чёрный же чай подвергается полной ферментации (окислению) от двух недель до месяца. Каждый сорт чая – это результат особых для каждой страны методов обработки, которые, кроме процесса окисления, могут включать и другие стадии.

А вот каркаде, матэ, иван-чай и другие – это уже травяные сборы. Лидером по потреблению в мире остается черный чай – на него приходится 75% продаж.

— Какие самые распространенные ошибки в приготовлении чая?

Основная ошибка – заваривание. Обычно люди не учитывают ни температуру воды, ни время настоя, ни количество самого чая, ни желаемый объем. Как правило, в России заваривают концентрированный чай, потом доливают в него горячую воду. Этот концентрированный настой, который перезаварился в закрытом чайнике, нельзя назвать чаем. Он на вкус очень горький, не имеет вкуса и запаха, который должен быть изначально.

Обычно люди не учитывают ни температуру воды, ни время настоя, ни количество самого чая, ни желаемый объем. Как правило, в России заваривают концентрированный чай, потом доливают в него горячую воду. Этот концентрированный настой, который перезаварился в закрытом чайнике, нельзя назвать чаем. Он на вкус очень горький, не имеет вкуса и запаха, который должен быть изначально. Кипяток убивает полезные свойства чая. Так, например, черный чай, пуэр и улун следует заливать водой, температура которой составляет 90 градусов. Зеленый и белый чай можно заваривать только в воде температурой не выше 75 – 80 градусов. На пачках хорошего чая всегда написано, каким способом нужно заварить напиток, чтобы раскрылся его вкус, цвет, чтобы он отдал все полезные свойства.

Так, например, черный чай, пуэр и улун следует заливать водой, температура которой составляет 90 градусов. Зеленый и белый чай можно заваривать только в воде температурой не выше 75 – 80 градусов. На пачках хорошего чая всегда написано, каким способом нужно заварить напиток, чтобы раскрылся его вкус, цвет, чтобы он отдал все полезные свойства. Вечернюю заварку не использовать. А еще чай могут заварить вечером, а наутро заварку разбавить кипяточком и выпить. По прошествии времени в таком настое образуются алкалоиды, которые токсичны для организма.

А еще чай могут заварить вечером, а наутро заварку разбавить кипяточком и выпить. По прошествии времени в таком настое образуются алкалоиды, которые токсичны для организма. Перед завариванием промывать. Специалисты рекомендуют перед употреблением промывать чай кипятком, ведь в процессе фасовки и транспортировки сырье проходит через многое: хранится на полу и сортируется сотнями рук, а потом уже заваривать.

Почувствуйте вкус!

— Сколько же стоит хороший чай? И, правда ли, что в пакетированном чае нет ничего полезного?

— В пакетированном чае почти нет целых чайных листьев, там одна пыль и добавки химического происхождения. Вам не положат в чай с бергамотом бергамот, там будет химическая добавка. Когда я в наших магазинах вижу ценники на чай, то прихожу в ужас. Один килограмм чая в пакетиках самого эконом-варианта в цене доходит до 2 000 рублей. Смотрите, какая арифметика получается: 25 пакетиков чая, каждый из них весит 2 грамма. В пачке обычно 50 граммов чая, в среднем пачка стоит 60 рублей. И в итоге 1 килограмм самого дешевого и некачественного чая – 1 200 рублей.

Можно подобрать себе ароматный чай на развес, где видны чайные листья, где чувствуется вкус и аромат. Можно купить одноразовые фильтр-пакеты, они стоят 100 рублей за 100 штук. При этом вы будет точно знать, что насыпано в ваш «пакетик». 125 грамм развесного чая обойдется от 300 до 1 300 рублей. Все зависит от сорта. Настоящий не может стоить дешево.

— На что обратить внимание, если покупать непакетированный чай в магазинах?

Чай – продукт, подверженный окислению, поэтому упаковка должна быть герметичной и непрозрачной, чтобы солнечный свет не разрушал вкус и аромат.

На упаковке чая должны быть логотипы страны сбора. На упаковках цейлонского чая обычно изображен сингальский лев – символ Шри-Ланки. У чая из Индии несколько лейблов: на большинстве изображена сборщица чая. Чаи из Ассама отмечены логотипом с силуэтом носорога. На упаковке из Дарджилинга стоит логотип – индианка с чайным флешем. Добросовестные производители пишут на упаковке дату сбора и срок годности чая. Чайный лист очень восприимчив к срокам хранения, и долго хранить (при соответствующих условиях) можно только пуэры.

Покупая чай в магазине в коробках, вы также не можете оценить внешний вид чая.

Чай со вкусом торфа

— У мужчин и женщин разные предпочтения в чае?

— Да, мужчины, как правило, предпочитают насыщенные крепкие и ароматные напитки, сейчас многие выбирают для себя пуэры, где присутствует вкус земли, торфа. Например, Императорский шу пуэр гунн тин — китайский суперферментированный чёрный чай со специфическим землисто-торфяным ароматом, густым и насыщенным вкусом. Это отличная альтернатива чашке кофе. Так же мужчины любят улуны. Можем посоветовать китайский Да Хун Пао — знаменитый чай из категории темных улунов. У него интенсивный и глубокий аромат, который отлично сочетается с пряными, сладковатыми оттенками во вкусе. Обладает сильным тонизирующим эффектом.

Девушки любят ягодные сборы на основе цветов гибискуса, ройбуш, травяные сборы.

Любимый многими иван-чай — традиционный ферментированный травяной напиток, известный и популярный в народе ещё со времён Древней Руси. Медовая сладость во вкусе сменяется долгим непередаваемым послевкусием.

— Говорят, сейчас в моде матча?

— Матча – это зеленый чай, растертый в порошок. По-японски он называется «маття», а в нашей транскрипции «матча». Да, он сегодня очень популярен во всем мире. И производители нам предлагают попробовать матчу всех цветов радуги, от черной до розовой. Но настоящая матча имеет зеленый цвет, только в ней одной есть чайные листья, перемолотые до порошкового состояния.

Синяя матча — это перемолотые цветки бобового растения Клитория. При правильном рецепте заваривания, он оказывает успокаивающее действие на организм. Розовая матча — это порошок из сублимированной мякоти тропического фрукта питахайи, другое название – драконий фрукт, он является плодом нескольких растений рода кактусовых. Розовая матча укрепляет иммунитет, снижает уровень сахара в крови, повышает настроение.

Наслаждайтесь чаем, но для этого его нужно правильно выбрать и заварить!