Как выбрать новогоднюю елку, чтобы простояла до марта

До Нового года осталось ровно 10 дней. Все, кто елочку еще не украсил, скорее всего, в ближайшие дни погрузятся в эти приятные хлопоты. Самое важное — выбрать правильное дерево! Чтобы и красивым было, и безопасным, и простояло, как минимум, до середины января, а лучше до марта на зависть всем гостям. Роспотребнадзор опубликовал свой чек-лист, а «Призыв» добавил в него еще несколько актуальных советов, как сделать верный выбор.

Искусственная или натуральная елка?

Главный вопрос, который надо решить в первую очередь, — какую елочку лучше купить: искусственную или натуральную? Пока одни будут двумя руками за запах Нового года и воспоминания из детства, другие жалостно всплакнут над каждым срубленным деревом. При этом надо понимать, что новогодние елки для того и выращивают, чтобы на праздник они пришли в каждый дом. А запах хвои ни с чем не сравнить. Он благотворно влияет на нервную систему и снимает напряжение. Может быть, именно поэтому возле «Белого дома» с приходом нового губернатора ставят исключительно живую ель, как бы ни противилась этому общественность.

Те, кто за искусственное дерево, говорят, что дело не только в экологии. Купить такую елку можно один раз и на много лет. Получается дешевле. Да и хлопот меньше. Елка не осыпается, дольше стоит. Нарядить дом можно уже в начале декабря, а снять игрушки после новогодних праздников. Искусственная ель подарит, как минимум, полтора месяца настроения тепла и добра.

Когда и где купить натуральную ель?

Приобрести живую елку можно на городском базаре или в официальном лесничестве. Во Владимире торговать натуральными символами Нового года начнут с 25 декабря и до последнего покупателя. Тем, кто любит создавать атмосферу праздника в последний момент, можно будет приобрести пушистую красавицу за несколько часов до боя курантов. Вот только выбор будет куда скромнее, предупреждают эксперты. Самые красивые деревья могут разобрать. Поэтому лучше озаботиться заранее. А вот покупать елку у «черных лесорубов» себе дороже. Чтобы не было проблем с законом, спрашивайте на елочных базарах договор с питомником. Мэрия Владимира уже опубликовала адреса, где можно купить елочку легально.

Можно ли срубить елочку самостоятельно?

Срубить новогоднюю елку можно и самому, причем на законных основаниях. Для этого стоит обратиться в департамент лесного хозяйства администрации Владимирской области. И если в регионе есть деревья, которые растут на предназначенной для вырубки площадке, выбрать символ праздника и принести его домой можно будет самостоятельно. Правда, не бесплатно. За елку из заснеженного леса тоже придется заплатить. Но стоят такие деревья дешевле. При этом рубить елки без согласования нельзя. Если попадешься, и штраф придется заплатить, и дерево оставить. Цена вопроса — 3 тысячи рублей за пешую прогулку, 4 тысячи — за визит в лес на машине.

Чек-лист по выбору натуральной елки

Смотрим на ствол и ветки. При выборе натурального дерево внимание стоит обратить на ствол, говорят эксперты. Он должен быть достаточно толстым и без трещин. Иначе новогодняя красавица долго не простоит. Ветки должны быть гибкими. Хрупкие быстро сломаются.

Изучаем хвою. Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держатся на ветках. Ударьте стволом дерева о землю или слегка потрясите ёлку — если иголки сильно осыпаются, это плохой признак.

Нюхаем елочку. Покупать натуральную елку стоит, только если она пахнет. Проверить запах лучше уже на базаре. Разотрите несколько хвоинок в ладонях и вдохните аромат Нового года. Если его нет, а хвоя пожелтела и крошится, дерево срублено давно. Брать такую елку не стоит.

Считаем макушки. Выбираем елку, только если макушка одна. Обрезанный наконечник оставьте продавцу. В доме такая елка не нужна.

Как донести и установить елку?

Выбрали новогоднюю елку, теперь важно донести ее до дома в целости и сохранности. Чтобы не ломались ветки, попросите продавца поместить дерево в пластиковую сетку. Специальный рукав для пышных красавиц сейчас есть на всех базарах.

Если есть возможность, крепим елку на крышу автомобиля, в багажнике дерево может сломаться. Нет возможности перевезти елку наверху, складываем ветви и помещаем в салон. Живете недалеко от базара — доставьте новогоднее дерево на санках.

Нести его желательно стволом вперед, чтобы избежать повреждений. А вот заносить в дом, наоборот, лучше вперед верхушкой.

Дома елку не сразу ставим в тепло. На 2-3 часа оставляем в прохладном месте. Подойдет балкон, но только без системы подогрева. Дерево должно пройти акклиматизацию, и только потом устанавливаем его в доме или квартире. Батареи и нагревательные приборы оставляем на максимальном удалении от пушистой красавицы, чтобы она не осыпалась.

Если решили установить елку в треногу, ее стоит подрезать. От места спила до верхних веточек оставляем, как минимум, 20 сантиметров. Решили поставить праздничное дерево в ведро с песком, обновляем ствол. Кору лучше немного очистить, а в ведро добавить воду. Таблетка аспирина и сахар продлят срок жизни вашей елочки.

Чек-лист по выбору искусственной елки

Смотрим на ствол и ветки. Решили установить искусственную ель, обращаем внимание на ветки. Они должно быть надежно закреплены. На концах ветвей не должно быть острых краёв, оголённой проволоки, зазубрин.

Изучаем искусственную хвою. Она не должна осыпаться. Слегка потяните за хвоинки — если они не отрываются, смело берем. Проведите по ветке ладонью против роста хвоинок, сожмите веточку в ладони. У качественного дерева иголки быстро примут первоначальную форму и останутся на месте.

Нюхаем елочку. Допустимо кратковременное присутствие слабовыраженного характерного запаха пластика. Едкий химический привкус говорит об использовании материалов, не соответствующих нормативам. Чтобы убедиться в экологической безопасности елки, просите у продавца сертификат качества.

Проверяем пожарную безопасность. Качественная и безопасная ёлка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов или обработана специальными составами, исключающими возгорание. На упаковке обязательно должна присутствовать информация о пожарной безопасности. Если материал легко воспламеняется, тогда обыкновенная гирлянда может привести к пожару.

Читаем маркировку. Прежде чем установить елочку дома, читаем инструкцию: дата изготовления, правила и условия эксплуатации, указание на материал, из которого сделана ёлка, данные о производителе и предприятии, принимающем претензии. Вся информация должна быть представлена на русском языке. Если перевода нет, такую елку брать не стоит.

Как утилизировать натуральную елочку

После Нового года елочку важно правильно убрать. Желательно сделать это все-таки до наступления марта. Искусственную собираем до следующего праздника, натуральную — утилизируем. В больших городах работают специальные пункты приема деревьев. Чтобы елочка получила вторую жизнь, их забирают на переработку. Так, из главной новогодней красавице страны уже много лет делают хоккейные клюшки для спортсменов. Во Владимире тоже после праздников работает измельчитель. Древесину можно забрать себе, если нет желания, ей обещают найти достойное применение