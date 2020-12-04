Как получить профессиональную медицинскую помощь в режиме онлайн?

В наше время современные технологии существенно шагнули вперед, в том числе и в медицине. Теперь получить консультацию врача можно удаленно, не выходя из дома, с помощью компьютера или собственного смартфона.

Несколько жителей Владимира поделились опытом использования сервиса Телемедицина от компании «СберЗдоровье»:

Карина Юрьевна, 46 лет

У моего сына образовалось высыпание на губе, похожее на герпес. Вечером воспаление распространилось на ротовую полость и гортань, поднялась температура. В 20.30 мы позвонили в компанию «СберЗдоровье», очень быстро получили консультацию врача, отправив фото в подтверждение. Врач назначил полоскания и посоветовал лекарства. Лечение начали незамедлительно, а с самого утра сдали в своей поликлинике анализ крови. В этот же день посетили педиатра. Местный врач полностью подтвердил рекомендации своего коллеги из «СберЗдоровья», в итоге сын быстро пошел на поправку.

Ольга, 21 год

У меня заболел ребенок, появились первичные признаки ОРВИ: озноб, повышение температуры тела, насморк. Я сделала звонок в районную поликлинику для вызова врача–педиатра в 12.00, а после этого, используя сервис «Телемедицина», сделала заявку на онлайн-консультацию врача-педиатра. Врач из компании «СберЗдоровье» связался со мной очень быстро, расспросил про первичные признаки у ребенка и порекомендовал ряд препаратов для лечения, которые мы сразу же начали применять. Консультация врача в формате онлайн заняла всего лишь 12 минут.

А дежурный врач-педиатр приехала только около 20.00 на очный осмотр ребенка по причине большой загруженности. При этом назначенное местным врачом лечение полностью совпало с назначениями врача из компании «СберЗдоровье»

Юлия, 36 лет

В апреле у Юлии сильно заболел сын (подскочила температура до 39-40 градусов, появились насморк и кашель). Забеспокоившись, женщина оперативно вызвала участкового врача на дом. Врач, осмотрев ребенка, дала свои рекомендации по лечению ребенка и выписала антибиотики с применением с первого дня лечения.

Усомнившись в поставленной диагнозе и в назначенном лечении, Юлия по совету знакомых решила воспользоваться сервисом «СберЗдоровье». Скачала себе на смартфон мобильное приложение за пару минут, заказала в нем консультацию педиатра и уже в течении 3-х минут с женщиной связался врач, предварительно уточнив, как Юлии будет удобнее общаться (аудио, видео или переписка в чате). После обсуждения ситуации и рассмотрения назначенного лечения врач порекомендовала не начинать пить антибиотики без сдачи анализов. Повторная консультация от «СберЗдоровья» была назначена после получения результатов анализов из лаборатории. Врач сделала подробную расшифровку результатов и подкорректировала назначенное участковым педиатром лечение (без применения антибиотиков).

Через несколько дней врач сервиса сама связалась с Юлией (без назначенной заранее родителями консультации), чтобы узнать о самочувствии ребенка. Больше консультаций с врачами не потребовалось, сын быстро пошел на поправку и уже скоро приступил к учебе.

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