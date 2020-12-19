День Николая Чудотворца: история и традиции

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Что за праздник
Каждый год 19 декабря православные христиане отмечают День Николая Чудотворца. Это один из самых почитаемых святых в православной церкви, ему молятся о здоровье и исцелении, о благополучии, об избавлении от любых проблем и трудностей и об исполнении сокровенных желаний. Считается, что в этот день святой способен услышать любую просьбу и помочь, поэтому его и называют Чудотворцем.
Православные отмечают День святого Николая дважды в году. Первый праздник, называемый в народе как Никола Летний, отмечают 22 мая по новому стилю в связи с перенесением в итальянский город Бари его святых мощей. 11 августа – день рождения святого – считают Николой Осенним. А Никола Зимний приходится на день смерти святого – 19 декабря. В народе его еще называют Николаем Угодником, а иногда можно услышать сочетание Никола Мокрый, так как святой считается покровителем моряков и путешествующих водами.
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Кем был святой Николай
Как говорит житие святого, Николай родился в III веке в греческой колонии Ликии в Малой Азии в семье христиан. Мальчик с самого детства посещал храм, а повзрослев, решил посвятить вере всего себя, став священником. Богатое наследство родителей он раздал бедным. Со временем Николай был рукоположен в сан архиепископа в городе Миры (сейчас это территория турецкой Анталии) и прославился как чудотворец и защитник оклеветанных и невинно осужденных. Он прожил долгую и праведную жизнь и покинул этот мир в преклонном возрасте.
Среди чудес, сотворенных святым при жизни, известно спасение Ликии от страшного голода. Чудотворец от верной смерти спас трех невинно осужденных мужчин – святой просто придержал орудие убийства, которое палач занес над головами несчастных, тем самым дав обвинителю возможность изменить решение.
Чудотворец молитвой творил чудеса — выводил неправедно осужденных из тюремного заточения и помогал морякам, тонущим на суднах. Святой молитвой усмирил толпу во время мятежа, вспыхнувшего во Фригии, и помог императорским воеводам конфликт разрешить мирным путем. Во время путешествия на Святую Землю, Николай Чудотворец предсказал, что грянет ураган, а корабль потонет, но его молитвы изменили коварные намерения природы.
Трех дочерей обнищавшего старика Чудотворец спас от бесчестья. Святой Николай трижды подкидывал темной ночью кошельки с золотыми монетами в окно старика. Так он помог старику выдать замуж дочерей с приданым за достойных людей.
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Традиции праздника
Обязательно сходите в церковь на службу и помолитесь о здоровье своих близких и особенно детей. В храмах пройдёт главное торжество церковной службы – божественная литургия в честь самого почитаемого святого в мире. Во Владимирской области есть храмы, где находятся частицы мощей Николая Чудотворца.
Чтобы Николай Чудотворец оберегал малыша от всяких бед и невзгод, нужно положить ребенку под подушку подарок от Николая. Но подарки можно дарить не только детям, но и всем близким, которым вы желаете здоровья и благополучия.
Еще в праздник святого Николая Чудотворца обязательно надо было со всеми помириться. При этом приговаривали: «На Никольщину зови друга, зови и ворога, оба будут друзья».
Существует также давнее поверье, что в День святого Николая нельзя ничего делать для себя, а только для нуждающихся. Считается, что если в этот день не позаботиться о бедных или сиротах, то семь лет будешь терпеть убытки. Чем больше добрых дел вы сделаете в День святого Николая, тем больше здоровья вам будет подарено Чудотворцем.
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Погодные приметы
Снег укрыл землю до праздничного дня, жди морозную зиму.
Холодный День святого Николая предвещал холодную зиму, а теплый праздничный денек — солнечную и теплую зимнюю погоду.
А вот если перед Николой появился иней, то год будет богатым и урожайным.
Если в этот день идет дождь, это означает, что хорошо уродят озимые.
По погоде в этот день определяют, каким будет Летний Николай. Говорят, сколько выпало снега на 19 декабря, столько же травы будет 22 мая.
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Как загадать желание
Православные загадывают в этот день заветное доброе желание, и Николай обязательно его исполняет. Для этого проводят специальный обряд. Для него берут икону святого Николая Чудотворца, 40 свечей и широкую тарелку с песком или солью. Зажженные свечи ставят в тарелку. Потом произносят особую молитву Николаю Чудотворцу на исполнение желаний:
«Чудотворец Николай, помоги мне в желаниях моих бренных. Не сердись на просьбу дерзкую, но и не покинь меня в делах суетных. Что во благо возжелаю, исполни своей милостью. Коли лихое хочу, отврати напасти. Пускай все желания праведные исполнятся, а жизнь моя счастьем наполнится. Да будет воля твоя. Аминь».
Также читают молитву «Отче наш», а затем «Николай, Угодник Божий, помощник Божий, ты и в поле, ты и в доме, и в пути, и в дороге, на небесах и на Земле: заступись и сохрани от всякого зла. Аминь». После завершения обряда нужно обязательно три раза перекреститься.
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Что нельзя делать
День Николая Чудотворца выпадает на Рождественский пост. В этот день можно есть рыбу, но нельзя мясо, яйца и другие продукты животного происхождения.
Православная церковь в этот праздник не говорит о каких-либо ограничениях на выполнение домашних работ. Но по народным обычаям в этот день не принято шить, стирать и заниматься ремонтом.
Также в День Святого Николая нельзя давать взаймы: заемщик вместе с деньгами может вынести из дома удачу и везение, верили наши предки. И даже наоборот – день Святого Николая считался последним днем в году, когда необходимо было вернуть все долги. Считалось, что если этого не сделать, то в грядущем году семья будет бедствовать.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: crossroadsoflife.ru
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