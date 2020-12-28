Как мой друг сделал прививку от коронавируса

Во Владимирской области вот-вот начнётся массовая вакцинация. В январе обещают 50 тысяч доз вакцины. Тем временем за 180 км от нас прививки уже делают всем желающим. Одним из них стал наш герой. Рассказываем, как у него дела, как пройти вакцинацию в столице и нужно ли. А ещё про то, что за прививка такая — «Спутник V».

— Блин, я в лежку!

— Плохо?

— 38,2…

Это звонит Сережа из Радужного. Он переехал в Москву пять лет назад и даже купил там квартиру, но прописан он все еще во Владимирской области. 24 декабря он первым из моих знакомых, первым у себя на работе и первым из Радужного (но это неточно) сделал прививку от коронавируса новой (как будто есть старая) отечественной (как будто есть выбор) вакциной «Спутник V».

Два слова про «Спутник»

Гам-КОВИД-Вак, торговая марка «Спутник V» — двухкомпонентная векторная вакцина против COVID-19. Двухкомпонентная — значит, делается в два этапа с разницей в три недели. Векторная – это про принцип ее работы. Если очень просто: кусочек ДНК коронавируса встраивается в другой, неопасный для человека вирус. В случае со «Спутником» это человеческий аденовирус. Аденовирус выступает в роли такси, которое доставляет кусочек ковида в клетки иммунной системы, чтобы те с ним познакомились и выработали антитела.

Есть вероятность, что человек ранее уже встречался со штаммом аденовируса, который используется в вакцине, и имеет к нему иммунитет, а следовательно, убьет вирус на подступах и ничего с доставкой кусочка короны не получится. Именно для этого прививку делают дважды – используют два разных штамма аденовируса. Наличие у конкретного человека антител к обоим этим штаммам стремится к нулю.

У Сережи 38. У него ковид из-за вакцины?

Точно нет. У нас пока не так много данных по эффективности «Спутника V», но мы точно знаем, что из-за вакцины нельзя заболеть той болезнью, от которой она защищает. В уколе не вирус, не ослабленный вирус и даже не убитый вирус. Там кусок его ДНК.

У Сережи точно не ковид. По крайне мере, не от прививки. Повышение температуры после вакцины – это даже не побочный эффект, это нежелательная реакция (официальный термин). Вместе со слабостью, ломотой и покраснением и болью в области укола это довольно часто встречающиеся осложнения, от которых помогает отдых и ибупрофен.

Кстати, Сережа жив. На утро после вакцинации температура его тела была не выше 37. Немного опоздав, он отправился на работу: «Днём после вакцины в принципе было все ок, даже без температуры, только под вечер почувствовал усталость, ломоту. Сейчас все прошло».

Значит, вакцина безопасна?

Об этом говорят опубликованные данные. Серьезных «побочек» за время испытаний зарегистрировано не было. Но мы должны помнить, что любая медицинская процедура несет в себе определенные риски, вакцинация – не исключение. Обычно самое страшное, чем грозит прививка (любая), – это сильная аллергическая реакция вплоть до анафилактического шока. Именно поэтому после вакцинации вас просят не уходить из больницы в течение 30 минут.

В памятке, которую выдают после прививки, написано, что у 10% пациентов возможны слабость и тошнота, у 5% процентов – температура выше 37, у 4% – боль в месте укола, а в 1% – насморк и першение в горле. НО! Очень маленькая выборка и очень мало прошло времени, чтобы можно было точно заявлять о безопасности «Спутника V». Возможно, будут какие-то отсроченные последствия.

Нельзя исключить отсроченные последствия от прививки.

Один важный факт, про который мало кто говорит: вакцина векторная, значит, кроме иммунитета к ковиду она сформирует иммунитет к «такси» — аденовирусу. «Спутник V» не дает пожизненную защиту, значит, прививаться нужно будет раз в сезон или раз в два сезона. А если у нас уже будет иммунитет к аденовирусу, то и доставлять ДНК короны будет некому. Получается, каждый раз нужно будет использовать новый штамм, а новый штамм – это новая вакцина, новая вакцина – новые испытания и неожиданности.

И еще: есть такая таргетная терапия. Ее используют при некоторых онкологических заболеваниях. Там тоже используют вирус в качестве доставщика определенного вещества в клетки человека. И тут вот какой момент: если у человека уже будет иммунитет к аденовирусу, лечение он получить не сможет.

Ну и самая главная опасность вакцины – ее возможная неэффективность. Получив прививку, человек может перестать соблюдать правила безопасности (маска, руки, дистанция), считая себя неуязвимым. А даже самая лучшая вакцина не дает стопроцентной гарантии. Такие дела…

Сережа обещал не терять голову: «Я и до пандемии руки каждый час мыл, и санитайзер всегда со мной был, у меня в этом плане какой-то пунктик, поэтому мне это не в тягость, и я продолжу это делать. В маске тоже нашёл плюсы. Какую-то психологическую преграду она даёт, когда она тебе нужна».

Так прививаться или нет?

Решайте сами. Главное правило медицины: потенциальная польза должна перевешивать потенциальные риски. Взвесьте то и другое лично для себя. Только когда будете взвешивать, опирайтесь на достоверные источники. Например, статьи в научных журналах – нормально, а «один знакомый врач лично знал человека, который после вакцины лежал на ИВЛ» — не очень. Читайте, что пишет ВОЗ, читайте научных журналистов и ученых, которые ведут блоги. Не стесняйтесь спрашивать источники информации. И, конечно, посоветуйтесь с лечащим врачом.

Сережины коллеги, например, сначала над ним подшучивали, мол, ковидный пришел. Но уже на следующий день кто-то тоже захотел вакцинироваться.

Я подумал и хочу привиться. Как это сделать?

Массовая вакцинация во Владимирской области начнется в январе. Должны привезти 50 тысяч доз вакцины. По слухам, в Москве, несмотря на формальные ограничения, прививают всех желающих. На официальном сайте московской мэрии опубликован перечень сфер, работники которых имеют право на вакцинацию в первую очередь:

медицина (государственная и частная);

образование (государственное и частное);

культура (государственная и частная);

торговля и услуги; городские социальные службы;

центры госуслуг «Мои документы»;

промышленность;

транспорт;

энергетика;

средства массовой информации.

По нашим сведениям, никаких документов, которые бы подтверждали вашу профессию, не требуется. Чтобы записаться на вакцинацию, вам нужен московский полис ОМС или прикрепление к московской поликлинике. Прикрепиться к московской поликлинике можно по телефону. Московская прописка не требуется, регистрацию не спрашивают. Тут же вас и запишут на прививку в удобное время. На каникулах московские поликлиники работают с 4 января.