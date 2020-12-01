Как изменится жизнь россиян в декабре

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Вступают в силу новые законы
В декабре ведомства начнут информировать граждан о полагающихся льготах, пособиях или иных видах социальной помощи. Все вакцины для профилактики коронавируса будут включены в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов. Появится единый электронный лист нетрудоспособности. Медработник, не получивший специальную соцвыплату за лечение COVID-19, может подать жалобу на портале госуслуг. Все льготные категории граждан смогут покупать и оформлять железнодорожные билеты дистанционно. Российские нотариусы получат возможность заверять документы онлайн. Ужесточаются требования к производству и обороту этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств.
Подробнее обо всех важных нововведениях читайте в этом материале «Призыва».
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Уведомление граждан о положенных льготах
В России действуют 380 видов социальной поддержки. Но мы не знаем даже о половине из них, потому что нет ни одного сервиса, который сообщит о всех видах причитающейся помощи. Приходится собирать информацию по крохам, ходя из ведомства в ведомство, но и там могут дать неполный перечень. С 1 декабря ситуация изменится: ведомства будут информировать граждан о полагающихся льготах, пособиях или иных видах социальной помощи, посылая уведомление через портал госуслуг.
Данные будут формироваться через Единую государственную систему социального обеспечения. Информация будет поступать не только гражданам РФ, но и иностранцам, лицам без гражданства и беженцам. Обращаем внимание, что система заработает не автоматически для всех, а только на основании обращения. То есть сначала в личном кабинете на портале госуслуг надо заполнить анкету, дать согласие на получение информации и указать предпочтительный способ связи.
Единственный недочёт — оповещение приходит только на гарантированные меры помощи. Например, после рождения ребёнка женщине придёт уведомление о пособии по уходу за ребёнком до 1,5 лет и материнском капитале. Между тем у нас много региональной помощи, которая назначается по нуждаемости или особым категориям граждан. Большая часть пособий опять останутся в тени.
Информирование о мерах социальной поддержки через портал госуслуг — это первый этап развития взаимодействия народа и власти. С 1 июля 2021 года информацию о соцпомощи можно будет получить через единый колл-центр, а с 1 января 2022-го — при личном визите в ведомства.
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Отнесение вакцин от коронавируса к жизненно важным лекарствам
С 3 декабря все вакцины для профилактики коронавируса будут включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Правительство считает, что они должны быть доступны всем, кто хочет сделать подобную прививку. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что до конца этого года в продажу поступит вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор». Кроме того, к продаже готова зарегистрированная первой в мире российская вакцина «Спутник V». Ее эффективность оценена в 92%.
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Новый порядок оформления больничных листов
С 14 декабря появится единый электронный лист нетрудоспособности. Его можно будет продлить бумажным больничным и наоборот. Также появится возможность оформлять единый больничный на нескольких детей. Россияне, оказавшиеся на карантине, могут оформить документы на весь период ограничений. Родители детей до семи лет в случае закрытия на карантин детского сада смогут получить больничный по уходу за ними. Лист временной нетрудоспособности врачи смогут выдавать с помощью технологий телемедицины.
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Подача жалобы об отсутствии выплат медработникам
Если медработник не получил, получил несвоевременно или не полностью специальную соцвыплату за медпомощь в диагностике и лечении COVID-19, которая назначена с 1 ноября 2020 года новым постановлением Правительства, то он может подать жалобу в электронном виде на портале госуслуг.
Для этого на портале госуслуг необходимо зайти в раздел «Мое здоровье», выбрать «Жалоба об отсутствии выплат медицинским работникам». Заполнить заявление. Нужно выбрать регион, указать место работы и должность, дату начала работы с зараженными пациентами, персональные данные. Нажать на кнопку «Отправить жалобу». После отправки в личный кабинет поступит подтверждение приема заявления. По обращению будет проведена проверка, при необходимости с заявителями могут связываться сотрудники управления здравоохранения для уточнения некоторых вопросов.
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Дистанционное оформление ж/д билетов для льготников
С 1 декабря все категории граждан, которым положена льгота на проезд в пригородных поездах и поездах дальнего следования, смогут покупать и оформлять билеты дистанционно. Данное решение распространяется на следующие категории льготников: инвалиды; участники Великой Отечественной войны; чернобыльцы; Герои России. Им больше не придется ездить в кассу, чтобы предъявить паспорт и документ, подтверждающий льготу.
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Закон «О цифровом нотариате»
С 29 декабря вступает в силу закон «О цифровом нотариате». Российские нотариусы получат возможность заверять документы онлайн. Также с помощью Интернета они смогут осуществляться сложные сделки с участием нескольких нотариусов. Дистанционно можно будет принять в депозит безналичные денежные средства, заверить перевод на другой язык, получить информацию об открытии наследственного дела и выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, переслать электронные документы физическим и юридическим лицам.
Заявление можно будет подать через портал госуслуг. Нотариус получит право проверить личность заявителя, в том числе и через Единую биометрическую систему. Этим законом будет существенно упрощено получение нотариальных услуг, многие из которых смогут оказываться в электронной форме.
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Выбор электронной трудовой книжки
31 декабря истекает срок подачи работниками заявления о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки. Те, кто не имеет возможности подать заявление до 31 декабря, смогут это сделать в любое время.
Также истекает срок выдачи (замены) паспортов и замены водительских удостоверений, действие которых истекло с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.
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Контроль за оборотом этилового спирта
С 29 декабря вступает в силу закон, ужесточающий требования к производству и обороту этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств. В нем закрепляются требования к оборудованию, которое используется в производстве и обороте фармацевтической субстанции для производства спиртосодержащих лекарственных препаратов или спиртосодержащих медицинских изделий, и отдельно требования к оборудованию, которое используется в производстве и обороте этилового спирта для производства фармацевтической субстанции.
Так, закон запрещает организациям оптовой торговли лекарственными средствами реализовывать медицинский спирт и фармацевтическую субстанцию этилового спирта. А производить медицинский спирт теперь можно будет только путем разбавления этилового (сейчас это допускается делать либо таким способом, либо путем ректификации из такого же сырья и на таком же оборудовании).
Производство этилового спирта для выпуска фармацевтической субстанции включается в перечень лицензируемой деятельности. Лицензия предусматривает право организации на производство этилового спирта исключительно для медицинских целей.
Данный закон направлен на пресечение незаконных поставок этилового спирта, фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) и спиртосодержащих лекарственных средств.
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Маркировка редких музыкальных инструментов для вывоза
С 3 декабря для вывоза из страны редких музыкальных инструментов потребуется специальная маркировка. Чтобы получить разрешение на временный вывоз музыкального инструмента, представляющего культурную ценность, необходимо будет поставить на него уникальную метку, а также оформить на него паспорт, срок действия которого составляет 10 лет. Паспорт оформляется Минкультуры России. Данный закон упростит действующую процедуру для владельцев инструментов и защитит от нелегального вывоза культурных ценностей.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: duma.gov.ru
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