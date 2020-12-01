Как изменится жизнь россиян в декабре

В России действуют 380 видов социальной поддержки. Но мы не знаем даже о половине из них, потому что нет ни одного сервиса, который сообщит о всех видах причитающейся помощи. Приходится собирать информацию по крохам, ходя из ведомства в ведомство, но и там могут дать неполный перечень. С 1 декабря ситуация изменится: ведомства будут информировать граждан о полагающихся льготах, пособиях или иных видах социальной помощи, посылая уведомление через портал госуслуг.

Данные будут формироваться через Единую государственную систему социального обеспечения. Информация будет поступать не только гражданам РФ, но и иностранцам, лицам без гражданства и беженцам. Обращаем внимание, что система заработает не автоматически для всех, а только на основании обращения. То есть сначала в личном кабинете на портале госуслуг надо заполнить анкету, дать согласие на получение информации и указать предпочтительный способ связи.

Единственный недочёт — оповещение приходит только на гарантированные меры помощи. Например, после рождения ребёнка женщине придёт уведомление о пособии по уходу за ребёнком до 1,5 лет и материнском капитале. Между тем у нас много региональной помощи, которая назначается по нуждаемости или особым категориям граждан. Большая часть пособий опять останутся в тени.

Информирование о мерах социальной поддержки через портал госуслуг — это первый этап развития взаимодействия народа и власти. С 1 июля 2021 года информацию о соцпомощи можно будет получить через единый колл-центр, а с 1 января 2022-го — при личном визите в ведомства.