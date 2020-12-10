Как бесплатно пользоваться кредитной картой и получать бонусы

На сегодняшний день в России самая популярная кредитная карта — это классическая кредитка от СберБанка. По данным статистики поисковых запросов Яндекса, именно этой кредитной картой интересуются почти в три раза чаще, чем кредитками ближайшего банка-конкурента. На карту СберБанка приходится примерно 206 000 запросов в месяц.

Насколько эта карта выгодна и почему пользуется такой большой популярностью, мы поинтересовались у тех, кто активно пользуется кредитками Сбера.

Татьяна Чугунова, 43 года:

«Мы с мужем оба бюджетники, зарплата невысокая. Стараемся лишнего не тратить, но постоянно возникают непредвиденные расходы. Раньше часто занимали у друзей и родственников. Примерно год назад оформили кредитку СберБанка, и теперь она наша верная палочка-выручалочка. Во-первых, это большое моральное облегчение. Не нужно просить денег взаймы. Во-вторых, это очень удобно. Я четко слежу за графиком, всегда вношу деньги вовремя, и за пользование деньгами не плачу ни копейки. Но банк и сам напоминает про оплату. Каждый месяц приходит СМС, в котором указана сумма и дата платежа. В-третьих, на карте копятся бонусы. Недавно купили на них сапожки для дочери».

Никита Трегубов, 25 лет:

«Раньше у меня была кредитка другого банка, за которую в год я платил 700 рублей. А так как картой пользовался редко, то каждый раз после списания этих денег чувствовал себя немного обманутым. К тому же для того, чтобы пополнить карту, приходилось искать банкомат этого банка, а их в нашем городе очень мало. Однажды решил поискать альтернативу своей кредитке, и с удивлением понял, что за обслуживание кредитной карты Сбера платить ничего не нужно. Плюс — банкоматы в шаговой доступности, да они мне и не нужны, так как зарплату я получаю тоже в Сбере. Просто перевожу деньги на нужную карту в СберБанк Онлайн. Для меня это самый удобный и выгодный вариант».

Ольга Кондратьева, 38 лет:

«Кредитная карта СберБанка меня не раз выручала. Зарплату я получаю среднюю, но раз в квартал бывает хорошая премия. Поэтому, если возникает необходимость срочно что-то купить, расплачиваюсь кредиткой. Недавно, например, у мужа сломалась машина и пришлось срочно оплачивать услуги автосервиса. Заплатили кредитной картой. К Новому году получу премию и успею вернуть нужную сумму без ущерба бюджету. А еще пользование картой формирует хорошую кредитную историю. Благодаря тому, что я аккуратно пользовалась картой, банк мне выдал кредит на очень доступных условиях. Так же приятно, что за крупные покупки и бонусы приходят хорошие. Заказала в интернете набор фирменных кастрюль. Обошлись очень дешево, потому что половину оплатила бонусами «Спасибо». Спасибо Сберу!»

ПАО Сбербанк