К Золотым воротам во Владимире подведут воду

Владимиро-Суздальский музей-заповедник заказал разработку проектно-сметной документации по реставрации Золотых ворот. Проект обновления памятника XII века должен быть готов в марте следующего года. На его создание музей потратил собственные средства — 7,43 миллиона рублей, сообщила гендиректор ВСМЗ Светлана Мельникова. При разработке документации будет решён вопрос, можно ли обеспечить историческое здание элементарными благами цивилизации. Например, подвести туда воду.

— Надо попытаться найти возможность сделать Золотые ворота всё-таки максимально удобными для их содержания для показа туристам, — сказала гендиректор Светлана Мельникова.

В перспективе планируется реконструировать пространство вокруг Золотых ворот.

Площадка перед памятником – маленькая и небезопасная: вокруг большой транспортный поток. Сейчас музей выясняет, можно ли увеличить пешеходную, вымощенную гранитом зону перед Золотыми воротами. Это позволит туристам и жителям города спокойно фотографироваться, не опасаясь проезжающих мимо машин.

— Я с ужасом наблюдаю, когда новобрачные встают буквально на проезжую часть и делают памятные фотографии, — выразила своё беспокойство гендиректор ВСМЗ.

Перед заказом проекта на территории Золотых ворот проводились исследовательские работы. Прошлогодняя разведка показала, что фундамент XII века сохранился хорошо. Башни памятника тоже в удовлетворительном состоянии. Сейчас музей озабочен тем, чтобы расширить композицию Золотых ворот. В планах — раскрыть купольное пространство в надвратной церкви, где находится военно-историческая выставка.