К Золотым воротам во Владимире подведут воду

Памятник XII век планируется отреставрировать

Владимиро-Суздальский музей-заповедник заказал разработку проектно-сметной документации по реставрации Золотых ворот. Проект обновления памятника XII века должен быть готов в марте следующего года. На его создание музей потратил собственные средства — 7,43 миллиона рублей, сообщила гендиректор ВСМЗ Светлана Мельникова. При разработке документации будет решён вопрос, можно ли обеспечить историческое здание элементарными благами цивилизации. Например, подвести туда воду.

Надо попытаться найти возможность сделать Золотые ворота всё-таки максимально удобными для их содержания для показа туристам, — сказала гендиректор Светлана Мельникова.

В перспективе планируется реконструировать пространство вокруг Золотых ворот.

Площадка перед памятником – маленькая и небезопасная: вокруг большой транспортный поток. Сейчас музей выясняет, можно ли увеличить пешеходную, вымощенную гранитом зону перед Золотыми воротами. Это позволит туристам и жителям города спокойно фотографироваться, не опасаясь проезжающих мимо машин.

Я с ужасом наблюдаю, когда новобрачные встают буквально на проезжую часть и делают памятные фотографии, — выразила своё беспокойство гендиректор ВСМЗ.

Перед заказом проекта на территории Золотых ворот проводились исследовательские работы. Прошлогодняя разведка показала, что фундамент XII века сохранился хорошо. Башни памятника тоже в удовлетворительном состоянии. Сейчас музей озабочен тем, чтобы расширить композицию Золотых ворот. В планах — раскрыть купольное пространство в надвратной церкви, где находится военно-историческая выставка.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»


Теги: , , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]