Коронавирус, Невский и Шолохов: театр подвел итоги и поделился планами

Уходящий год во Владимирском театре драмы будут вспоминать как один из самых сложных. В марте театр закрылся на карантин, из-за пандемии сорвалось участие в восьми фестивалях, в том числе во Франции и Сербии. А в конце июня пожар повредил сцену и зрительный зал, из-за чего в новом театральном сезоне актерам приходится работать на других площадках Владимира. Тем не менее коллективу удалось реализовать почти все свои творческие планы, включая выпуск семи новых спектаклей. Наша труппа участвовала в этом году в пяти престижных фестивалях, завоевав несколько наград, две из которых — главные, и провела «Большие гастроли» в шести городах России.

Было реализовано несколько новых проектов. Весь август театр выезжал в Суздаль, где на территории ГТК под открытым небом показывал свои работы. Актер Александр Аладышев записал свой моноспектакль «Сны Гамлета» на английском языке для американского зрителя. По каналу ОТР прошла трансляция «Доходного места», поставленного в нашем театре известным режиссером Дмитрием Астраханом. А «Молодую гвардию» показали в Москве, в Музее Победы на Поклонной горе. «Несмотря на пандемию и беду, которая нас постигла, владимирский театр не роняет планку» — так прокомментировал итоги театрального года народный артист РФ Николай Горохов.

На последней пресс-конференции этого года директор Владимирского театра драмы Борис Гунин поделился с представителями СМИ новыми планами. 14 января на сцене ОДКИ владимирской публике представят спектакль, в основу которого легли реальные истории врачей, борющихся с коронавирусом.

— Это интересный проект, — рассказал режиссер-постановщик Владимир Кузнецов, — и мы сейчас на стадии его сочинения. Надеемся, ничто не помешает нам его выпустить и удивить тем, что мы выскажемся дословно об этом годе. Спектакль будет называться «#Лечитьлюбитьспасать». А может быть «Лечить спасать, любить», чтобы любовь была в конце. Она объединит вот эти две миссии — лечить людей, спасать их, вытаскивать с того света…

А на следующий день, 15 января, там же в ОДКИ будут чествовать Николая Горохова. В честь 70-летия народного артиста покажут знаковую постановку Владимирского театра драмы «Андрей Боголюбский», где Николай Анатольевич исполняет роль князя-строителя. В 2021 году 75-летний юбилей отпразднует и заслуженный артист Владимир Лаптев. Эту торжественную дату отметят премьерной постановкой лирической полудетективной комедией «Спасибо, Марго».

А вот спектакль «Прибытие в Каракорум» театр драмы приурочил к юбилею Александра Невского, который мы будем отмечать в 2021 году. Это история про то, как Александр Невский получил ярлык на княжение во Владимире. А сюжет начинается с прибытия князя со своим братом в ставку хана. Эта пьеса написана специально для владимирского театра драматургом Михаилом Крупиным.

В спектакле «Кавказский меловой круг», по словам директора театра Бориса Гунина, задействуют всю труппу и всех, кто ходит вокруг театра. Действие пьесы происходит в Грузии во время Великой Отечественной войны. Замахнется наша труппа и на «Поднятую целину» Михаила Шолохова. В Советском Союзе это произведение экранизировали дважды, но на театральной сцене его ставили крайне редко.

Всех театралов, несомненно, волнует вопрос о восстановлении здания театра после пожара. К сожалению, конкретные сроки окончания ремонта в театре не могут назвать. Вопросом занимается департамент строительства и архитектуры Владимирской области. Буквально на днях только начнется работа по составлению проекта. А значит, в следующем году наша труппа будет по-прежнему выступать на нескольких площадках, конечно, с соблюдением всех мер безопасности. Это Малая сцена театра драмы, ОДКИ, Art-Hall и Театр кукол.

– Мы можем сейчас на Малой сцене разместить только 40 человек, – отметил Борис Гунин, — в Арт-дворце – порядка 350, 120 человек – в театре кукол, 250 – в ОДК. Пока не закончатся ограничения, мы будем работать только в таком режиме…

Тем не менее, отвечая на вопрос о неудобствах работы на нескольких гостевых площадках, актеры признались, что так соскучились по работе и зрителю, что на такие мелочи уже не обращают внимания.

Ранее «Призыв» рассказывал о премьере постановки по рассказу Антона Павловича Чехова «Скрипка Ротшильда». Приурочена она сразу к двум юбилеям – 160-летию писателя и 70-летию народного артиста РФ Николая Горохова. Режиссер Владимир Кузнецов представил совершенно свое прочтение рассказа великого писателя. Причем в неожиданном для этого произведения жанре трагикомедии.