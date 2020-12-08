Исторический центр Мурома признали объектом культурного наследия

Исторический центр Мурома получил новый статус. Теперь он включён в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Соответствующее постановление выпустила Госинспекция по охране объектов культурного наследия Владимирской области по результатам тщательных исследований и историко-культурных экспертиз.

Результаты археологических работ за последние два десятилетия свидетельствуют о невысокой степени разрушения города. В Муроме хорошо сохранилась историческая застройка и планировка, отсутствуют значимые трансформации позднейших периодов.

Новый статус поможет сохранить уникальную застройку.

—Муром сохранил главную свою особенность – исторический ландшафт с характерными географическими и природными условиями – холмами, долинами, береговой линией реки Оки с раскрывающимися панорамами на исторический центр. Эти природные элементы составляют естественное обрамление ансамблей и памятников архитектуры, и создают неповторимый образ исторической части города, – отметила архитектор, историк Татьяна Козлова.

Специалисты уверены, что новый статус поможет сохранить и уникальную градостроительную среду, и исторический ландшафт, и планировку города. Для объекта «Древнерусский город Муром, IX-XIX вв.» уже утверждена охрана, установлены его границы и определены требования по застройке в черте исторической части города.

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