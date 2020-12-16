Ирина Савакова из Суздаля: актриса, продюсер и просто красавица

На экраны страны вышла кинокомедия режиссера Романа Каримова «Неадекватные люди-2», небольшую роль в котором сыграла актриса из Суздаля Ирина Савакова. К своим 24 годам она успела сняться в 38 фильмах, позаниматься в трех учебных заведениях и основать продюсерскую компанию. Наибольшую известность Ирине принесло участие в сериале Первого канала «Доктор Преображенский». В нем она играет возлюбленную главного героя — одного из первых профессоров пластической хирургии в СССР. Молодая талантливая актриса с радостью дала интервью «Призыву», где рассказала о том, что и кто повлиял на ее выбор профессии, о своей непростой, но очень интересной актерской судьбе, новых работах и как пандемия изменила ее жизнь.

— Ирина, вы уже в школьные годы решили, что станете актрисой?

— Нет, не совсем. Когда я училась в старших классах, я мечтала быть ландшафтным дизайнером, поступить в Тимирязевское училище и проектировать парки, бульвары. Мне это было очень интересно, поэтому я подлегла на биологию. Но в один момент меня настроили, что можно попробоваться в театральное, у меня это может получится, хотя никогда раньше даже не рассматривала такого варианта развития событий. Я попробовала, и после первого года учебы в театральном училище, я поняла, что это то, что мне нужно.

Сначала я поступила в театральный колледж — филиал Ярославского театрального института в Москве, где отучилась один год. Потом досдала ЕГЭ по литературе, которое необходимо для поступления в театральное училище, и с Леонидом Юрьевичем Красновым при театре «Театральный особняк» мы занимались. Я параллельно на протяжении трех лет пробовала поступить в пятерку лучших театральных вузов («Щепка», «Щука», ВГИК, ГИТИС, МХАТ), но как-то не сложилось. То одни причины, то другие, слетала со вторых, третьих туров, с коллоквиума даже во ВГИКе слетела, что было, конечно, крайне неприятно.

— А на наш выбор профессии повлиял как-то ваш дедушка – известный журналист Юрий Васильевич Белов, который занимается историей киносъемок в Суздале и мечтает открыть там музей кино?

— Мне кажется, что на подсознание человека влияет все, что с ним происходит. Вроде бы к этой профессии я случайно пришла, мне посоветовали пойти попробовать ей поучиться, но, конечно, все детство дедушка рассказывал что-то про кино, показывал какие-то фотокарточки, которых у него огромное количество. Просто весь дом у него заставлен этими архивами, которым, действительно, место в музее. Конечно, подсознательно это все, скорее всего, на меня повлияло. Но надо понимать, что мой дедушка – очень творческий человек, который большую часть времени был занят своими экскурсиями, выпусками своей газеты, своими делами, и поэтому я бы не сказала, что он сильно влиял на мою жизнь. И сейчас я даже жалею об этом. Но он всегда очень радуется моим успехам.

— А вам удалось поработать в театре?

— Нет, не довелось, потому что у меня нет законченного академического образования. Я отучилась в колледже три года, а затем поступила на режиссуру в киношколе «Лестница». А без диплома театрального вуза попасть в театр крайне сложно. Ты или уже должен быть известной медийной личностью, либо должны быть режиссеры, которые хотят с тобой поработать, и ты можешь попробоваться в их спектакле. В ином случае это практически невозможно, потому что большинство театров у нас работаю по принципу театральной труппы, они все-таки набирают в штат, а не на контракт под конкретный спектакль. Сначала я переживала по этому поводу, потом успокоилась, потому что мне здорово в кино и мне это очень интересно, мне это очень нравится. А сейчас у меня опять появляется желание, что было бы здорово поработать в театре, но не штатной основе, а на контракте. Прийти на какой-то интересный спектакль с интересным материалом – мне это было бы точно интересно!

— А что вас зацепило в кино, когда вы начали там работать?

— Зацепило все! Я сама по себе человек достаточно экспрессивный, эмоциональный, и весь этот процесс, то, что задействовано такое большое количество людей, что все эти люди работают на единую цель, что у каждого есть своя задача, которую он старается четко исполнять, насколько это сплоченный, единый организм – съемочная площадка, мне, конечно, понравилось сразу. Но увлекла меня актерская профессия еще с момента обучения в колледже. Походив первый год на актерское мастерство, на сценическую речь, движение, предметы, связанные с историей искусства, театра, я поняла, насколько же это интересный и таинственный мир, в который хочешь погружаться.

— Зритель больше всего вас запомнил по роли в сериале «Доктор Преображенский». А вам самой какая роль кажется наиболее интересной в профессиональном плане?

— Абсолютно закономерно, что это мой любимый проект, хотя снимался он еще в 2017 году. То есть это было все достаточно давно. В то время также я работала на проекте «Свидетели» для канала НТВ. Играла я там одну из главных ролей – Марию Борисову, такую роковую женщину в красных платьях. Но сериал «Свидетели» прошел для тех же самых СМИ, и федеральных, и владимирских, достаточно незаметно, хотя, признаюсь, какая-то узнаваемость меня была приобретена. Были моменты, когда ребята фотографировали меня в метро, выкладывали фотографии в Инстаграме и отмечали, что вот, я ехал с актрисой из «Свидетелей». Это было очень забавно, приятно и неожиданно! Но все равно самая запоминающаяся работа – это «Доктор Преображенский», потому что это исторический проект, это не потоковый сериал, который снимается быстро конвейерным методом. Это проект, который был организован с душой, там потрясающий режиссеры Сергей Тарамаев и Любовь Львова, тщательно подобранный актерский состав. И сам по себе сценарий с того момента, как я его прочла, показался мне очень интересным, в нем есть что поиграть, над чем поработать, над чем подумать. И мне кажется, что у нас получилась очень достойная работа!

— Со съемок «Доктора Преображенского» прошло три года? Чем вы занимались в это время, какие фильмы с вашим участием нам стоит ожидать?

— Следующий год после съемок «Доктора Преображенского» получился совершенно простойным. Можно сказать, что тогда у меня была черная полоса в жизни. Почти целый год я провела дома, почти нигде не снималась. Я нашла себе подработку возле дома администратора в спортклубе, чтобы совсем не сидеть без дела. Но, признаюсь честно, загрустила я в тот год сильно: и сериал не выходил, и я без ролей. Но потом мой прекрасный муж посоветовал мне перестать заниматься спортзальными делами и уделить внимание своему дальнейшему росту, но, может быть, чуть-чуть в другом направлении. Тогда я открыла компанию, которая занимается производством рекламы, клипов. Также мы сейчас метим в большое кино. В последний год у меня появились съемки, также добавилась продюсерская деятельность, и жизнь стала очень насыщенной!

— И где вы сейчас снимаетесь?

— Роли в основном у меня небольшие. Я даже рассуждала в социальных сетях на эту тему: «Странно, что опыт есть, желание есть, возможность есть, вроде бы даже есть неплохие навыки, талант, если это можно так назвать, вроде бы владею ремеслом, но при этом роли в основном небольшие». Да, хочется больших ролей, конечно, но и с маленькими можно порабоатьт. Вот, например, выходит полнометражный фильм «Неадекватные люди-2» режиссера Романа Каримова, где у меня эпизодическая роль. Это приятно, конечно, потому что это большое кино, большие экраны, широкий прокат. Был сериал «Улицы» на канале ТНТ, где я играла дочь фээсбэшника, испорченную девчонку, которая приехала из-за границы и пытается построить своего папу. Это тоже была эпизодическая роль – серий на 7-8.

Я стараюсь ставить для себя большие цели. У меня прекрасный агент, с которым мы работаем. Она верит в меня, что мне очень нравится, и действительно стараемся помочь мне в актерской карьере, подбирает интересные роли, интересные проекты. Даже если это эпизодические роли – все они, действительно, содержательные.

— Представляете ли вы себя в роли режиссера, пробовали ли себя в такой ипостаси?

— Да, я отучилась на режиссуре, и, как только организовала свою компанию, параллельно занималась и продюсерской, и режиссерской деятельностью своих проектов. Брали какую-то рекламу или клип, и я его полностью вела и с организаторской точки, и с режиссерской, художественной. Я поняла, что совмещать это достаточно сложно. В производстве рекламы, других коммерческих проектах мне легче дается организаторская деятельность, продюсерская. В качестве режиссера я хотела бы себя попробовать в кино, но уверена, что не сейчас. Мне 24 года, а режиссер – это все-таки человек, который хочет сказать что-то этому миру и которому есть, что сказать. Я думаю, что пока у меня недостаточно жизненного опыта, чтобы сделать что-то действительно стоящее. Это очень энергозатратное занятие, поэтому, если размениваться на мелочи, это значит потратить большую часть себя. Мне такого не хочется!

— А в каких проектах вы участвуете как актриса в данный момент?

— Буквально на днях я была на съемочной площадке сериала «Склифосовский». Я играю девушку-пациентку, которая попала в больницу с расстройством здоровья, связанным с опухолью в голове. Из-за того, что опухоль давит на нервные окончания, человек излишне экспрессивен, может без причины начать драться, кричать на людей. Но врачи, естественно, ей помогут в конечном итоге.

Проект «Детектив на миллион» на канале ТВЦ, тоже сериал. Исторический проект «Стенограмма судьбы» режиссера Давида Ткебучавы. 1938 год, у меня роль женщины, которая влюблена в офицера. Это погружение во время, очень далекое для меня. Но, к сожалению, этот проект временно у нас все откладывается и откладывается из-за ковида.

— То есть сказалась и на вашей работе эта пандемия?

— Конечно, сказалась, и очень сильно. Причем во всех видах нашей индустрии: это и кино, и реклама. А театры как в Москве страдаю с этой посадкой 25-процентной! Многие люди думают, что если ты актер, работаешь в кино или театре, то принадлежишь к некой богеме, которая зарабатывает миллионы и которой эти ковидные времена не страшны. Но это все не так! Мы такие же люди, у нас профессия, которая сильно зависит от большого количества обстоятельств, проекты в которой случаются не каждый день. И тех, кто зарабатывает миллионы, можно пересчитать буквально по пальцам. А остальные – это обычные люди, которые ходят по улицам, ездят на метро и в автобусах, которых вы встречаете каждый день. И по нам это очень ударило!

— И на работу вашей компании эти события, наверное, тоже повлияли?

— В том числе, но есть один нюанс. Так как мы открылись год назад и почти вся наша работа пришлась как раз на ковидный период, я удивлена, если честно, что мы вообще выжили и даже успешно растем. Заказы есть, так как мы сильно занижаем стоимость среднего чека. То есть если год назад мы снимали небольшую интернет-рекламу за полмиллиона, то сейчас мы сможем ее сделать за 200-300 тысяч. При этом все упали в ставках: и операторы стали дешевле, и осветители, и режиссеры монтажа… Вся моя команда прекрасно понимает, что надо браться за все в данной ситуации. Либо ты сидишь и ждешь у моря погоды, либо ты выкладываешься по полной даже при меньшей оплате твоей работы.

— В канун Нового года что бы вы хотели пожелать себе, своим родным и близким?

— Было столько ожиданий от 2020 года, что я поняла, что ничего ожидать от нового года, наверное, и не стоит. Не стройте ожиданий, особенно ложных — этого я и хочу пожелать в первую очередь. Лучше ставьте себе цели и продумывайте путь, по которому вы можете к ним прийти. Главное – любить все вокруг: людей, близких и далеких, свое дело. Если ты с теплом относишься ко всему, что ты делаешь, ко всему происходящему, то и год должен сложиться успешно, несмотря на то, что нас еще может ожидать в будущем 2021 году. Надеюсь, что он будет более спокойным и более продуктивным!