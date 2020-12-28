Индекс оливье: новогодний салат подорожал почти на 20%

Традиционный новогодний салат оливье к концу 2020 года подорожал в магазинах Владимирской области на 18,3%. На семью из четверых человек он обойдется в 435,2 рубля. Причем «Призыв» выбрал самый экономный и популярный вариант — с вареной колбасой. Правда, именно этот продукт и стал главной причиной подорожания. Колбасные изделия росли в цене в течение всего года. Теперь вареную колбасу дешевле 300 рублей за килограмм найти можно только по акциям. С курицей салат выйдет чуть дешевле. В нашем регионе цены на птицу более-менее стабильны — 109 рублей за килограмм.

Существенный рост показали и другие продукты, которые входят в состав оливье. Подскочили в цене соленые огурцы и консервированный зеленый горошек. В сетевых магазинах их сейчас можно увидеть в акциях, поэтому желающие сэкономить могут закупиться там. Каждый гипермаркет выпускает свою линию продукции, которая значительно дешевле разрекламированных брендов. Огурцы и горошек — как раз те товары, диапазон цен на которые достаточно широк. Но есть риск нарваться на жесткий горошек и чересчур уксусные огурцы. Здесь вопрос цены-качества играет большую роль.

В этом году здорово подорожал майонез. Большой пакет известных марок уже стоит под 100 рублей. Его стоимость подскочила из-за подорожания основных продуктов. «Призыв» ранее сообщал, что к концу года увеличились в цене яйца и подсолнечное масло.

Единственное, что в этом году подешевело, это морковь. Фермеры успели собрать хороший урожай. С картошкой не так повезло. Даже у дачников был неважный урожай.

По данным Владимирстата, цены в среднем по региону за год выросли на 4,6%. Это весьма оптимистичный вариант. Отдельные позиции, например, мясо, подорожали на 20%, а крупы и макароны и вовсе в 1,5-2 раза. При этом средняя заработная плата в очень усредненном масштабе, по версии статистиков, поднялась на 6,1%.