Идеи жителей и туристов учтут при благоустройстве Суздаля

Жителя и гостям Суздаля предлагают высказать свои идеи по благоустройству общественных пространств города. Все желающие могут поделиться своим видением на платформе «Чего хочет Суздаль». Опрос уже стартовал. Обсуждается благоустройство улицы Спасской и пруда в районе улицы Коровники, низкого и высокого берегов реки Каменки, маршрута по улице Энгельса от Александровского до Спасо-Евфимиевского монастыря, улицы Старой и смотровой площадки на Ильинском лугу.

Шесть территорий преобразуются с учетом предложений.

Реализация дизайн-проектов, разработанных фондом ДОМ.РФ совместно с администрацией Суздаля и КБ «Стрелка», запланирована на 2022-2024 годы. В следующем году будут проведены работы по обновлению парка 950-летия Суздаля. Там появится спортивный кластер с первой в городе открытой воркаут-площадкой площадью 500 квадратных метров.

В целом же, стратегия пространственного развития города-музея рассчитана до 2030 года. Согласно документу, за 10 лет должны быть инициированы более 30 новых проектов, направленных на воссоздание и поддержание объектов культурного и природного наследия города, и обустроено 20 км новых туристических маршрутов. Доходы бюджета Суздаля от туризма должны вырасти более чем в 5 раз. Планируется также сформировать условия для создания более 550 рабочих мест, построить новые образовательные центры, ведомственное здание и пожарную часть со спортивным центром.

Ранее «Призыв» сообщал, что подрядчик заплатит миллионы за срыв сроков ремонта моста в Суздале.