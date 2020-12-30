Хроники коронавируса: чем 2020 год запомнился простым владимирцам

Помните, когда мы встречали 2020, то загадывали желания, строили планы? Тогда мы еще не знали, какое испытание нам приготовил наступающий год. Первая волна, самоизоляция, дистанционка, удаленка. Все эти новые слова прочно вошли в нашу жизнь.

Хроники коронавируса

Апрель проскочил мимо нас, кто-то лишился работы. Поездки отменялись, планы летели ко всем чертям. Народ все еще шутил, искал, кто же переболел коронавирусной инфекцией, кроме Льва Лещенко?

В июне вместо мая мы смотрели юбилейный парад Победы по телевизору, не смогли поучаствовать в шествии «Бессмертный полк».

В июле страна немного выдохнула. Поехали поезда в Крым, полетели самолеты в Сочи. Мы обсуждали и голосовали за поправки в конституцию.

В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник-V».

В сентябре снова голосовали, прошли выборы в местные органы власти, в муниципалитеты, на пост руководителей городского хозяйства, мэров городов и глав посёлков. Кто-то на свой страх и риск рискнул поехать на отдых в Турцию и еще в ряд стран, куда пускали.

Октябрь, ноябрь и декабрь захлебнулся второй волной коронавирусной инфекции. Мы стали тяжело болеть, терять близких, появился другой вопрос: «Кто же еще не переболел»? Тяжело было всем, но каждый из нас пытался найти светлое и доброе в этом году, обрести надежду и веру, что все не так плохо, как кажется. Чем же запомнился 2020 год обычным владимирцам? Мы задали им этот вопрос.

Лето выстрелило

Константин Захаров, фотограф: несмотря ни на что, год был очень продуктивным. После двух совершенно пустых месяцев (апреля и мая) лето «выстрелило» и принесло мне огромное количество новой работы и творческих проектов.

Я, наконец, начал снимать (кроме коммерческих заказов и фото) художественные снимки обнажённой натуры.

Вместе с Женей Королёвой сделали огромный проект о неравнодушных людях Владимира — «Город Добрых Людей». В конце марта должен был впервые за много лет попасть на море в отпуск.

По понятным причинам не срослось. Но получилось всё перенести на конец сентября. Увидел осенний Крым и влюбился в него ещё больше.

Умудрился сделать ремонт на балконе. Переболел ковидом. Сделал так, что сбылись несколько «мечт». Продолжал сдавать кровь и получил волнительную смс, что она была перелита какому-то пациенту. В третий раз смог похудеть!

А если подытожить: это был очень плотный и бодрый год. Было много сложностей и вызовов, но и много возможностей. Я старался не унывать и работать. Желаю нам всем поменьше самоизоляций, карантинов, несбывшихся планов, а побольше приятных сюрпризов и хорошего настроения, ведь с хорошим настроением всё получается лучше.

Семья, забота, чудо

Юлия Хисамиева, руководитель направления профилактики поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» во Владимирской области: 2020 год запомнился тремя словами: СЕМЬЯ, ЗАБОТА и ЧУДО.

Семья: как никогда, в этом году мы смогли посвятить себя своим близким.

Забота: особое внимание в этом году каждый из нас отдавал заботе о своём здоровье.

Чудо: для всех в памяти останется большое чудо Савелия – пропавшего первоклассника из села Горки. Этот поиск научил нас не сдаваться и верить.

Много чудес

Ирина Долганова, председатель организации «Владимирские дети-ангелы»:

Этот год прошел, как и остальные, по-разному. Апрель очень тяжело дался в плане работы и финансов из-за пандемии. Я убедилась в очередной раз, что в нашем мире надо быть многопрофильной. У меня не было частных уроков, но были переводы и другие проекты, которые позволили заработать и не умереть с голода.

Летом из-за отсутствия финансов и закрытых границ, мы никуда не поехали, но путешествовали на машине по нашей области и соседним областям. Посмотрели много милых местечек, получили заряд позитива, сделали много красивых фотографий. Ковидом с воспалением легких я переболела в ноябре в легкой форме, слава богу, все обошлось.

По поводу нашей организации «Владимирские дети-ангелы, мы думали, что 2020 год будет провальным по сборам денег на реабилитацию, так как у всех с финансами проблемы, многие потеряли работу.

Кризисная ситуация заставила людей задуматься о человеческих ценностях, посочувствовать, проявить милосердие. И поступления у нас были, мы закрывали сборы, как и всегда.

В этом году в седьмой раз перед Новым годом прошла акция «Стань Дедом Морозом!» В ней добрые волшебники (обычные жители Владимира и области) исполняли новогодние желания подопечных. У особенных детей и так мало поводов для радости. Новый год они всегда ждут вдвойне. В прошлом году было 124 заявки. А в этом году 300! Детей «разобрали» быстро. Мы дважды дополнительно объявляли сбор заявок на исполнения желаний! Это настоящее новогоднее чудо, спасибо всем, кто откликнулся и подарил детям праздник.

Берегите себя

Надежда Туманова, главврач областного перинатального центра:

в конце зимы-начале весны еще никто не верил, что появилась новая инфекция, когда из Китая приходили сведения, Москва сообщала, что и в России зарегестрированы первые случаи заболевания. Но мы готовились, был штаб при департаменте здравоохранения. Мы не могли допустить переноса коронавирусной инфекции в перинатальный центр, так как у нас недоношенные детки лежат. Важно было не допустить заражения их мам. Любые пациентки с признаками ОРВИ отправляли в перепрофилированный роддом №2.

Первая волна и для персонала, и для рожениц прошла довольно легко, не было пневмоний. А вот вторая волна началась чередой тяжелых беременностей. В области было три тяжелые беременности: женщины заболели COVID-19 дома, с тяжелыми проявлениями они лечились в госпитале в областной клинической больнице. Всех спасли, их долго лечили. Болел и болеет персонал, но без тяжелых последствий, у нас мало возрастных сотрудников. Мы каждый день отслеживаем ситуацию, чтобы не допустить распространения инфекции.

Работы в течение года было много, к нам в перинатальный центр попадают все сложные беременности. Нагрузка у коллектива очень большая, но все ответственны, к каждой пациентке у нас индивидуальный подход. Весь негатив от плохих новостей уходит, когда видишь счастливые глаза родителей, что все хорошо, что ребенка выходили, спасли.

Радует, что нас поддерживает руководство департамента здравоохранения, в прошедшем году там сменился директор. Благодаря такой поддержке, у нас (как стратегического учреждения) количество родов в перинатальном центре значительно увеличилось.

Я обращаюсь ко всем беременным женщинам, пожалуйста, берегите себя! Если вы заболели на любом сроке или заболел кто-то из вашей семьи, срочно вызывайте терапевта, сообщайте о болезни своему акушеру-гинекологу! Не занимайтесь самолечением дома. У нас были случаи, когда женщины переносили болезнь не так тяжело, но нерожденные дети очень страдали от коронавирусной инфекции.

Впереди праздники и череда каникул: не посещайте общественные места, отмените запланированные визиты к друзьям и близким, посидите дома. Сейчас пик заболеваемости коронавирусной инфекцией.

2021 год будет годом Быка, он крепкий, сильный, домашний. Я желаю всем тем, кто ожидает рождения деток, чтобы малыши родились здоровенькими, крепенькими! Счастья всем, здоровья и семейного благополучия!

Самый счастливый год в жизни

Светлана Маминова, многодетная мама: 2020 год запомню навсегда, но точно не из-за коронавируса! Событий было много разных. Это и крупные покупки, и масштабная стройка на даче. Дети радовали: дочка с отличием закончила учебный год, сын получил несколько наград на музыкальных конкурсах. Муж у меня – молодец. Кстати, в этом году отметили с ним 15-летие совместной жизни.

Перед наступающим Новым годом нашей семье сделали отличный подарок: наконец-то, дали газ. Но все эти приятные события просто меркнут на фоне самого главного чуда, случившегося в моей жизни, рождения малыша, моего третьего ребёнка, мальчика Русланчика. Каждый день благодарю Бога за это счастье. Всей семьёй любим его просто безумно!

Примечательно, что у меня все дети родились в високосные годы. Многие за меня переживали, спрашивали: «Не боюсь ли я рожать в такое нестабильное время»? Я как Карлсон отвечала: «Спокойствие, только спокойствие!»

Для многих уходящий год был печальным, а мне как новоиспечённой маме до родов грустить было нельзя, а после родов — некогда. В общем, для меня этот странный 2020 год оказался одним из самых счастливых в жизни!

Обрела веру в себя

Елена Середина, журналист: когда куранты звенели праздником, а 2020 год распахнул двери, я загадала одно большое и много маленьких желаний. Пока из этого списка ничего не сбылось, переношу их на следующий год.

Весной в изоляции было тяжело, хотелось перебить посуду, на необитаемый остров, к хоббитам в Австралию (там снимали фильм «Властелин колец») или в шалаш к Ленину (очень мечтала об одиночестве).

Осенью я потеряла близкого человека, как и многие другие, внезапно столкнувшись лицом к лицу с суровой болезнью – COVID-19.

Но этот год мне подарил веру в себя и в собственные силы. Переборов боль потери, я начала работать над собой. Записалась на курсы для журналистов и писателей, начала вновь учить английский язык. Исполнилась моя давнишняя мечта – съездить на родину Есенина, в село Константиново. И я впервые в жизни побывала в Крыму. И да, он прекрасен! Я стала еще больше ценить дружбу и стараться делать добро другим.

И какой бы трудный ни был для вас 2020 год, я желаю всем вам не отчаиваться. А тем, для кого год был счастливым, пусть счастье приумножится и в следующем году.