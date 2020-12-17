Хабенский снялся в фильме-катастрофе во Владимирской области

24 декабря в кинопрокат выходит новый российский фильм-катастрофа «Огонь». Впервые в истории отечественного художественного кино он расскажет о жизни и работе пожарных Авиалесоохраны и их героической борьбе со стихией. Съёмки киноленты проходили в том числе и во Владимирской области. Киноплощадкой выступил владимирский аэропорт Семязино. Главного героя фильма, инструктора группы парашютистов-пожарных, играет народный артист России Константин Хабенский. В роли парашютистов-пожарных снялись Иван Янковский, Роман Курцын, Виктор Добронравов, Андрей Смоляков и другие.

К выбору мест для съемок режиссёры подошли основательно. Необходимо было максимально точно показать уникальность прыжков авиапожарных с парашютами на неподготовленные лесные площадки. Опасные маневры выполняли настоящие профессионалы, они дублировали артистов, занятых в фильме.

Съемки уникальных прыжков проходили во Владимирской области.

— Группа из семи авиапожарных выполнила серию прыжков с высоты около одной тысячи метров с самолета Ан-2 на уникальном парашюте «Лесник-3», обеспечивающем максимальную точность приземления и требующем большого мастерства в управлении, — сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Реалистичности фильму добавляет и включение документальных кадров пожаров в Красноярском крае и работы команд Авиалесоохраны по их тушению. Режиссером картины стал Алексей Нужный, а оператором-постановщиком – Михаил Милашин.

Символично, что фильм выходит в преддверии 90-летия Авиалесоохраны, он будет отмечаться 7 июля 2021 года. Именно в этот день в 1931 году впервые в истории нашей страны был совершен первый полет на самолете-биплане По-2. Задача — обнаружить труднодоступный лесной пожар.

Ранее «Призыв» рассказывал, что в большом кино дебютировал владимирский рок-музыкант Захар Усенко.