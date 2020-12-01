Губернатор рассказал о ситуации с инфекционным отделением в Кольчугино

Более 44 миллионов рублей на ремонт инфекционного корпуса Кольчугинской ЦРБ Владимир Сипягин рассчитывает получить в следующем году. Такой ответ на депутатский запрос дал губернатор в своих аккаунтах в соцсетях. Он заверил, что не забыл про инфекционное отделение, и капремонт здания продолжает стоять в планах на следующий год. Просто сейчас в пандемию у чиновников немного сместились приоритеты.

— Надо понимать, что расходы предстоят немалые — более 44 млн рублей. В условиях эпидемии департамент здравоохранения вынужден был в первую очередь сосредоточиться на учреждениях, которые можно максимально быстро подготовить для лечения пациентов с COVID-19. Кольчугинский же объект требует времени, — пояснил Сипягин.

Владимир Сипягин рассчитывает на федеральную поддержку.

Инфекционное отделение в больнице из-за аварийности было закрыто ещё в прошлом году. Пациентов, в том числе в тяжелых состояниях, приходится госпитализировать в соседние районы – Александров и Юрьев-Польский. Летом этого года губернатор пообещал решить эту проблему и озвучил сумму предстоящего капремонта – 44 миллиона рублей. В ноябре с просьбой провести ремонт как можно скорее, хотя бы в следующем году, в департамент здравоохранения обратился главный врач Кольчугинской ЦРБ.

Ремонтировать лечебницу областные чиновники надеются на федеральные средства. Без этого, говорят, ничего не получится. Разработать механизм господдержки поручено облздраву. Инфекционное отделение в Кольчугино в ноябре было включено в формирующуюся программу «Модернизация инфекционной службы».

«На этой неделе мы направляем наши предложения в Минздрав», — сообщил Владимир Сипягин. Положительный ответ от Министерства здравоохранения руководство Владимирской области рассчитывает получить уже в середине декабря.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире в 2021 году должно начаться строительство нового детского инфекционного корпуса на 120 коек. Он будет расположен на территории ОДКБ.