Губернатор пообещал построить дорогу в Юрьевце спустя 4 года

Проектирование новой дороги в микрорайоне Юрьевец начнут в 2021 году. Новый объект нужен в строящемся квартале по улицам Славной, Рождественской, Всесвятской, Родионовка, Лучистой. О дороге жители новостроек и сотен частных жилых домов просят местные власти уже очень много лет. На днях идею о ее строительстве озвучил губернатор Владимирской области. Владимир Сипягин назвал два срока: проектирование — в 2021-2022 году, строительство — 2023-2024 году. Хотят получить федеральные средства по нацпроекту «Жильё».

Чтобы заявиться в федеральную программу, нужно сначала подготовить проектную и сметную документацию и получить положительное заключение госэкспертизы. В проекте бюджета области на 2021 год этот объект пока не числится.



— Мы уже прикинули, где дорога пройдет. Между Всесвятской и Родионовкой. Но ведь опять выход будет на Институтский городок, где транспорт уже стоит в заторах. А что будет после сдачи всех новостроек? По-хорошему надо делать отдельный выезд на федеральную трассу, — говорит житель нового квартала в Юрьевце Алексей Балакин.

Жители новостроек неоднократно обращались в администрацию города Владимира. В последнем письме дали срок ремонта грунтовой дороги — до июня 2021 года. Мэрия сообщила, что дорога входит в список тех, что обслуживает муниципалитет. Но денег на ее содержание не хватает. Управление ЖКХ пообещало укрепить дорогу щебеночным покрытием, но не раньше следующей весны.



В администрации области пояснили, что новая дорога будет сделана по всем современным требованиям с устройством дождевой канализации, наружного освещения, тротуаров, велодорожек и остановок общественного транспорта.



Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире стартовало строительство Рпенского проезда. Подрядчик начал с перекладки коммуникаций и возведения подпорной стены.