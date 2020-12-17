Городской Дворец культуры: что вы о нем знаете?

17 декабря 1954 года был открыт ДК ВТЗ

17 декабря 1954 года на улице Горького был торжественно открыт Дом культуры Владимирского тракторного завода (ДК ВТЗ). Шли годы, менялись политическая и экономическая ситуации в стране. В 90-х годах завод уже не мог в полной мере финансировать свое учреждение культуры, оно перешло в муниципальную собственность, сменив свое название на Городской Дворец культуры. В танцевальных и вокальных коллективах учреждения занимаются более полутора тысяч жителей города разных возрастов от 3 до 92 лет. Ежегодно в ГДК и его четырех филиалах проводится более 700 культурно-досуговых мероприятий для владимирцев и гостей города. А что вы еще знаете про это учреждение культуры? Проверьте себя с помощью этого теста!

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