Городской Дворец культуры: что вы о нем знаете?

17 декабря 1954 года на улице Горького был торжественно открыт Дом культуры Владимирского тракторного завода (ДК ВТЗ). Шли годы, менялись политическая и экономическая ситуации в стране. В 90-х годах завод уже не мог в полной мере финансировать свое учреждение культуры, оно перешло в муниципальную собственность, сменив свое название на Городской Дворец культуры. В танцевальных и вокальных коллективах учреждения занимаются более полутора тысяч жителей города разных возрастов от 3 до 92 лет. Ежегодно в ГДК и его четырех филиалах проводится более 700 культурно-досуговых мероприятий для владимирцев и гостей города. А что вы еще знаете про это учреждение культуры? Проверьте себя с помощью этого теста!

В каком стиле было спроектировано здание Дома культуры ВТЗ? Ампир Модерн Классицизм Правильно! Неправильно! - Кто из известных советских архитекторов разработал типовой проект № 134, по которому было построено здание ДК ВТЗ? Яков Корнфельд Федор Шехтель Алексей Щусев Правильно! Неправильно! - В какой ипостаси ДК ВТЗ никогда НЕ использовался? Кинотеатр Библиотека Спортивный зал Правильно! Неправильно! - Как называется народный театр ГДК, который существовал еще до постройки ДК в «красном уголке» тракторного завода? «Фавор» «Новая сцена» «Дружбы и добра особенных детей» Правильно! Неправильно! - Какой коллектив ДК был первым ансамблем народного танца из Владимира, который в 1962 году показали по Центральному телевидению? «Звоны» «Жаворонки» «Владимирец» Правильно! Неправильно! - До какого года ДК ВТЗ работал как Дворец бракосочетаний? 1980 1982 1984 Правильно! Неправильно! - Национальные танцы какой страны представляет ансамбль ГДК «Имеди»? Грузии Армении Азербайджана Правильно! Неправильно! - Сколько клубных формирований работает сейчас в ГДК? 45 59 70 Правильно! Неправильно! - В каком микрорайоне города НЕТ филиала ГДК? Лесной Мосино Заклязьменский Правильно! Неправильно! - Какой праздник традиционно проходит у колоннады ГДК в августе? День улицы Горького День первоклассника День машиностроителя Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Городской Дворец культуры: что вы о нем знаете? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook