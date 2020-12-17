Городской Дворец культуры: что вы о нем знаете?

17 декабря 1954 года на улице Горького был торжественно открыт Дом культуры Владимирского тракторного завода (ДК ВТЗ). Шли годы, менялись политическая и экономическая ситуации в стране. В 90-х годах завод уже не мог в полной мере финансировать свое учреждение культуры, оно перешло в муниципальную собственность, сменив свое название на Городской Дворец культуры. В танцевальных и вокальных коллективах учреждения занимаются более полутора тысяч жителей города разных возрастов от 3 до 92 лет. Ежегодно в ГДК и его четырех филиалах проводится более 700 культурно-досуговых мероприятий для владимирцев и гостей города. А что вы еще знаете про это учреждение культуры? Проверьте себя с помощью этого теста!
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