Горнолыжный комплекс построят на месте свалки в Петушках

На месте городской свалки в Петушках появится спортивно-туристический комплекс. Такая идея возникла у местных властей. Подробностей пока нет. Известно лишь, что детали проекта будут проработаны в следующем году. Но жители уже рады тому, что свалки больше нет.

— Для нас это постоянная угроза возгорания, задымления. Как на пороховой бочке жили. Ну и, соответственно, запахи и просто эстетика… Говорят, на месте свалки устроят спортивный объект, чтобы на санках, на лыжах кататься. Это было бы просто чудесно, – отметила местная жительница Татьяна Соколова.

Рекультивация городской свалки в Петушках завершена. Она проводилась в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». На эти цели пошли более 28 млн рублей. Из них 25 млн рублей – из федерального бюджета, остальное – областное софинансирование.

Петушинская городская свалка была открыта в 1976 году и закрыта в 2015-м.

Свалка занимала площадь 6 га, почти за 40 лет на ней скопилось более 250 тысяч тонн мусора. Рекультивация проводилась в три этапа. Сформированное «свалочное тело» закрыли изолирующими материалами и живым грунтом, установили систему пассивной дегазации. На финальном этапе участок засеяли травой.