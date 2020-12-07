Главу департамента имущественных и земельных отношений заключили под стражу

Директор департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области пробудет под стражей до 24 января следующего года. Такое решение вынес Октябрьский районный суд по ходатайству следствия. Сам же Павел Панфилов свою вину не признает. Чиновнику предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемый предложил генеральному директору строительной фирмы обеспечить беспрепятственное участие и победу в аукционе на право заключить контракт на строительство социального объекта в рамках нацпроекта. Услугу Панфилов оценил в 9 миллионов рублей. Глава строительной компании согласился. По результатам проведенных торгов с коммерсантом был заключен контракт на сумму более 460 миллионов рублей.

Чиновнику предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области Павел Панфилов возглавил в мае прошлого года. До назначения на новую должность он был заместителем директора в том же департаменте.

Ранее «Призыв» сообщал, что генеральный директор «Владимиртеплогаза» проведет под стражей до 18 января следующего года. Александр Королев обвиняется в присвоении и растрате чужого имущества в особо крупном размере.