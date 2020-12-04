Главного по имуществу Владимирской области обвиняют в получении взятки

Директору департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области Павлу Панфилову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемый предложил генеральному директору строительной фирмы обеспечить беспрепятственное участие и победу в аукционе на право заключить контракт на строительство социального объекта в рамках нацпроекта.

Услугу Панфилов оценил в 9 миллионов рублей. Глава строительной компании согласился. По результатам проведенных торгов с коммерсантом был заключен контракт на сумму более 460 миллионов рублей.

Следком возбудил уголовное дело.

— В декабре 2019 года Павел Панфилов через подконтрольное юридическое лицо посредством заключения фиктивных договоров гражданско-правового характера получил от генерального директора строительной фирмы незаконное денежное вознаграждение в размере более 9 миллионов, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Свою вину глава ДИЗО не признал. Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого.

Департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области Павел Панфилов возглавил в мае прошлого года. До назначения на новую должность он был заместителем директора в том же департаменте.

Ранее «Призыв» сообщал, что генеральный директор «Владимиртеплогаза» проведет под стражей до 18 января следующего года. Александр Королев обвиняется в присвоении и растрате чужого имущества в особо крупном размере.