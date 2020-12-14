Глава администрации Петушинского района официально ушел в отставку

Глава администрации Петушинского района Сергей Великоцкий уходит в отставку. Решение о досрочном прекращении полномочий было принято сегодня на заседании Совета народных депутатов района. По информации администрации, причиной стало состояние здоровья Сергея Великоцкого.

Сообщается, что конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы администрации будет создана на следующем заседании Совета. Пока же временно исполнять обязанности Сергея Великоцкого будет его первый заместитель Александр Курбатов.

Отставку главы района приняли депутаты.

Сергей Великоцкий руководил администрацией с 2014 года. В 2018 году был переизбран на второй срок.

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