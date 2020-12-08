Где покататься на лыжах: 5 отличных мест со склонами и горками

-
Когда есть свой снег
Снега во Владимирской области еще нет, но встать на лыжи уже можно. В трех районах как раз открываются горнолыжные спуски. Снежные горы и трассы насыпают пушками, затем покрытие утрамбовывают и выравнивают спецтехникой. В каждом месте предусмотрен целый спектр зимних развлечений. «Призыв» подготовил для вас информацию по горнолыжным комплексам Владимирской области. Бонусом — два места для тех, кто пока не рискует покорять крутые склоны, но любит прокатиться с горки с ветерком.
-
Горнолыжный комплекс "Заячья гора"
«Заячья гора» находится в 10 километрах от Владимира, в поселке Садовый Суздальского района. Здесь работают два учебных склона, восемь тюбинговых трасс, склоны для спуска на горных лыжах и сноубордах. Длина горнолыжных склонов достигает 350 метров. Сюда приезжают отдохнуть и из соседних регионов. На территории есть гостиница, площадка для кемпинга, ресторан и кафе.
Цены: аренда горнолыжного оборудования (лыжи, палки, ботинки, очки, шлем) за 1 час в будние дни для взрослых – 300 рублей и детей до 12 лет – 240 рублей. За «тариф весь день» взрослые – 800 рублей, дети — 640. В выходные дни цена за час будет 400 рублей и 320. За катание весь день — 900 и 720 рублей.
Аренда склона без подъёмника — 100 рублей в час. С подъемником: будни — 400 руб./час, выходные – 500. Цена за детей в два раза ниже. Пенсионерам предоставляется скидка в 50%.
— Лыжник или сноубордист может обгонять другого лыжника сверху, снизу, справа или слева, при условии что он оставляет достаточно свободного места обгоняемому для любых намеренных и непреднамеренных движений. Он полностью ответственен за то, что выполняемый им маневр не создаст никаких сложностей для лыжника, которого он обгоняет, — предупреждает руководство комплекса.
График работы в будние дни: с 12.00 до 22.00; в выходные и праздники с 10.00 до 22.00
Адрес: Суздальский район, п. Садовый, ул. Заячья Горка, 1.
Телефон: +7 (904) 033-10-00
-
Спортивно-развлекательный комплекс "Красная гора"
Кому по душе просторы Ковровского района — отправляйтесь в Мелехово на «Красную гору». Расстояние от Владимира — около 70 километров. Здесь размещены три горнолыжных склона с тремя подъемниками.
Прокат оборудования (комплект лыжи и ботинки) в будние дни за 1 час обойдется взрослым в 300 рублей, детям — в 250 рублей. Пять часов, естественно, дешевле – 800 и 700 рублей соответственно. В выходные дни – 400 и 300 рублей, за пять часов — 900 и 800 рублей. Прокат шлема и очков оплачивается отдельно — 100 руб./час. Аренда подъемника в будни для взрослых составит 550 руб./час, для детей – 400 руб./час. В выходные стоимость увеличивается до 800 и 550 рублей соответственно.
Пенсионерам можно кататься со скидками первые три утренних часа. В будни за 50 руб./час, в выходные — за 100 рублей. Всех именинников в день рождения ждет подарок — 20 бесплатных подъемов.
На территории есть возможность снять гостиничный деревянный домик.
Любой желающий, кто собирается здесь отдохнуть и покататься, может оценить состояние склонов по онлайн-камерам здесь.
График работы горнолыжного комплекса: понедельник — четверг с 11.00 до 22.00, пятница с 11.00 до 23.00; суббота с 9.00 до 23.00, воскресенье с 9.00 до 22.00.
Адрес: Ковровский район, п. Мелехово, ул. Полевая, 24
Телефоны: 8-915-790-31-03, Дмитрий (директор), 8-919-019-86-72 (бронирование и проживание).
-
Горнолыжный курорт «Пужалова гора»
Курорт «Пужалова гора» расположен в центре исторического города Гороховца в его парковой зоне. От Владимира далековато – больше 150 километров. Площадь горнолыжного курорта – 12 гектаров. Он имеет 4 склона: основной (длина 550 метров, ширина от 40 до 50 метров, перепад высот 70 метров); спортивный (длина 250 метров, ширина до 40 метров, перепад высот 60 метров); учебный (длина 100 метров, ширина 20 метров, перепад высот 5 метров); детский (длина 120 метров, ширина 20 метров, перепад высот 15 метров).
Прокат оборудования (лыжи с креплениями, ботинки, палки) в будние дни: взрослые за 2 часа — 400 рублей и 700 рублей за весь день; дети до 12 лет – 350 и 500 рублей.
Выходные и праздничные дни: взрослые — 650 рублей за 2 часа и 1100 за весь день; дети – 450 и 850 рублей. Цены на подъемники в выходные и праздничные дни: 2 часа — 800 рублей, 5 часов – 1200. В будние дни – 500 и 800 рублей. Для детей стоимость подъемника в два раза меньше, либо вообще он будет бесплатным при покупке равнозначного абонемента родителем. Для проживания на горнолыжном комплексе можно снять номера в местной гостинице, а также беседку для пикника. На территории работает ресторан.
Режим работы в декабре 2020 года главного подъемника и учебной горки: понедельник — пятница с 17.00 до 22.00, суббота с 9.00 до 22.00, воскресенье с 9.00 до 18.00. 29 декабря — с 12.00 до 21.00, 30 декабря — с 12.00 до 21.00, 31 декабря — с 9.00 до 18.00.
Адрес: г. Гороховец, ул. Комсомольская, 31.
Телефоны: +7 (49238) 2-34-75,+7 (920) 622-00-70.
-
Вшивая горка в Киржаче
Итак, первый бонус — живописное и бесплатное (!) место в Киржаче для тех, кто любит небольшие склоны и горки. Расстояние до Вшивой горки от Владимира – около 100 километров. Эта бесплатная километровая трасса была открыта ещё 5 лет назад, и катаются тут все от мала до велика. В хорошую снежную погоду собираются десятки лыжников.
Находится Вшивая горка на выезде из Киржача в сторону Александрова. На всем протяжении лыжной трассы установлены 48 столбов с прожекторами. 30 из них были установлены за счет Киржачской типографии, остальные являются частью городской сети уличного освещения. Но как вы, наверное, догадались, распылять снег из пушки, как на платных горнолыжных курортах, здесь никто не будет. Ждем зимней погоды.
-
Парк "Дружба" во Владимире
Выйти на лыжню при первом устойчивом снегопаде предложат и в парке «Дружба» города Владимира. Тут тоже без крутых склонов, но найти горку можно. Здесь каждый день, в том числе выходные, работает прокат с 10.00 до 18.00. Взять в аренду лыжи взрослому можно будет за 150 рублей в час, ребенку — за 100 рублей. Работает гардероб, сдать вещи на хранение – 10 рублей. Также на прокат в парке можно будет взять коньки и пойти на каток, либо покататься с гор на тюбинге. На лыжную трассу и лёд можно выходить и в своей экипировке, совершенно бесплатно. В парке всегда работает уличный буфет с пирожками и горячими напитками.
Адрес: ул. Верхняя Дуброва, 22д
Татьяна Данилова
Заглавное фото СРК «Красная гора»
Обсуждение