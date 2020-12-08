Где покататься на лыжах: 5 отличных мест со склонами и горками

«Заячья гора» находится в 10 километрах от Владимира, в поселке Садовый Суздальского района. Здесь работают два учебных склона, восемь тюбинговых трасс, склоны для спуска на горных лыжах и сноубордах. Длина горнолыжных склонов достигает 350 метров. Сюда приезжают отдохнуть и из соседних регионов. На территории есть гостиница, площадка для кемпинга, ресторан и кафе.

Цены: аренда горнолыжного оборудования (лыжи, палки, ботинки, очки, шлем) за 1 час в будние дни для взрослых – 300 рублей и детей до 12 лет – 240 рублей. За «тариф весь день» взрослые – 800 рублей, дети — 640. В выходные дни цена за час будет 400 рублей и 320. За катание весь день — 900 и 720 рублей.

Аренда склона без подъёмника — 100 рублей в час. С подъемником: будни — 400 руб./час, выходные – 500. Цена за детей в два раза ниже. Пенсионерам предоставляется скидка в 50%.

— Лыжник или сноубордист может обгонять другого лыжника сверху, снизу, справа или слева, при условии что он оставляет достаточно свободного места обгоняемому для любых намеренных и непреднамеренных движений. Он полностью ответственен за то, что выполняемый им маневр не создаст никаких сложностей для лыжника, которого он обгоняет, — предупреждает руководство комплекса.

График работы в будние дни: с 12.00 до 22.00; в выходные и праздники с 10.00 до 22.00

Адрес: Суздальский район, п. Садовый, ул. Заячья Горка, 1.

Телефон: +7 (904) 033-10-00