Газ в замерзающий дом вернули после публикации «Призыва»

У жителей дома в микрорайоне Заклязьменский снова заработали газовые колонки и котлы. Газоснабжение восстановили после жалоб жителей в «Призыв». Перебои с ресурсом возникли из-за проблем с ремонтом кровли. Подрядчик не закрыл вентиляционные шахты, через которые ветер задувал в квартиры, отчего колонки тухли. Газовая служба во избежание утечки и возможного ЧП просто отключила подачу ресурса. Люди стали обращаться в надзорные инстанции и СМИ. Только после общественного резонанса подрядчик зашевелился. Добавили рабочих, стали сразу делать несколько видов капитальных работ.

— Хотя дом у нас и не старый, но кровля течет уже не один год. Конструктивные элементы построены с нарушениями, поэтому все осадки попадали через шахты к нам. Мы добились, чтобы дом включили в программу капремонта. Подрядчик должен был начать работы еще весной, но вышел только в июле. Потребовалась корректировка проекта, до середины осени движения толком не было. Только старую крышу сняли, и нас топило все лето, — рассказывают жители дома № 18 по улице Центральной в Заклязьменском.

Капремонт кровли выполняет «Престиж Строй». Сумма контракта — 2,7 миллиона рублей.

Фонд капремонта расторговал также контракт на строительный надзор за подрядчиком. По словам жителей, комиссия экспертов приезжала, выявила ряд нарушений. Подрядчик старался все исправить. Жители считают, что много огрехов случилось еще на этапе проектирования, да и сам подрядчик подкачал. Любопытно, что на сайте «Реформа ЖКХ», где есть информация о каждом доме и проводимых на нем работах, сообщается, что капремонт кровли завершен в сентябре.

— Нам старшая по дому сказала, что подрядчик в лучшем случае справится к концу декабря. На кровле еще нужно уложить утеплитель. Необходимо вывезти мусор с кровли и из двора, — рассказывают жильцы.

Ранее «Призыв» сообщал, что выполнение программы капремонта затягивается из-за пандемии. Фонд капремонта испытывает трудности по поиску подрядчиков, те же жалуются на низкую стоимость контрактов. Строительные материалы дорожают, контроль же усиливается. Многим частникам не интересны такие предложения по ремонту. Они охотнее сотрудничают с ТСЖ и другими владельцами многоквартирных домов, которые копят взносы на капремонт на спецсчетах, а не в общем котле, и они не требуют проходить через процедуру торгов. До конца года капремонт еще предстоит выполнить в 129 домах на территории Владимирской области.