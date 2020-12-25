Форс-мажор парализовал работу с тестами на COVID-19 в кожвендиспансере

Коронавирус атакует владимирских медиков. Врачи, медсестры и лаборанты массово уходят на больничный. Вот и лаборатория областного кожно-венерологического диспансера, куда поступали мазки на ПЦР, приостановила свою деятельность. Форс-мажор объяснил главный врач медучреждения.

— Мне позвонил главный врач кожвендиспансера и сказал, что из пяти сотрудников четыре заболели, ушли на больничный лист. И понято, что, пока они не поправятся, лаборатория не сможет работать в полном объеме. И её функции будут протезировать те развернутые мощности, которые появились на базе Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи и Ковровской ЦГБ. Коллеги уже включаются в работу, — сообщила директор департамента здравоохранения Елена Утемова.

На помощь владимирским медикам прибыли коллеги из Башкирии.

Но если в одном месте убыло, то в другом прибыло. На днях на выручку медикам приехали коллеги из Башкирии. Всего 25 человек. В составе бригады – 14 врачей и 11 медицинских работников среднего звена. Это терапевты, инфекционисты, анестезиолог-реаниматолог и медицинские сёстры-анестезисты. Глава департамента здравоохранения Елена Утемова лично встретила десант на железнодорожном вокзале Владимира и выразила свою признательность за помощь в трудное время. Ведь впереди новогодние праздники.

— Позитивной новостью стало прибытие десанта из 25 медработников. Это сотрудники, клинические ординаторы и студенты Башкирского государственного медицинского университета. Во Владимирскую область они приехали по поручению министра здравоохранения для оказания практической помощи. Коллеги будут работать в ковидных госпиталях. Мы их встретили и распределили на три больницы. Это городская больница № 6, ОКБ и городская больница № 5. Отрадно, что они будут работать в самое сложное время, в новогодние каникулы по 11 января включительно, — сообщила Елена Утемова.

Помимо Владимирской области башкирские медики уже помогали врачам на Амуре, Камчатке, а ещё трудились в инфекционных госпиталях Абхазии и Киргизии.

На данный момент эпидобстановку в нашем регионе нельзя назвать оптимистичной. Облздрав называет ее стабильно хрупкой. На данный момент в медучреждениях развернуто 1875 коек. Более 90% из них занято.