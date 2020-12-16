Фея Затея дарит праздник жителям Владимира

Мало кто знает, но во Владимире живет настоящая Фея Затея. В её сумочке волшебные палочки, мыльные пузыри, гадальные карты и даже нос Бабы-Яги. Она питается смехом и улыбкой, готова развеселить любого. Для этого и живет. Так Елена Скубаева говорит о себе.

А начиналось всё в детстве. Когда большинство ровесников мечтали стать принцессами, Лена выбрала для себя другую роль. Она готова была превращать тыквы в кареты, помогать и оберегать главных героев сказок. Однажды даже поспорила, что станет феей. Сейчас уже верит сама в своё волшебное предназначение. И все благодаря маленькой девочке из детского дома.

— Был утренник какой-то для детей-сирот, и им вручались подарки. Воспитатели все это делали быстро, как-то нахраписто. Мы хоровод водили, и девочка еще не переварила, что перед ней Дед Мороз и Снегурочка. Стояла такая вся растерянная, смотрела на меня, смотрела, и вдруг у нее в руках появился трактор. Для неё это было изумление, волшебство. Она не видела, что это воспитательница воткнула этот трактор, она это не поняла. Она смотрела на меня, и появился трактор. Она так на меня посмотрела, у меня до сих пор мурашки по коже. С тех пор я — волшебница, скажите, что я не настоящая, и драться буду. Настоящая, ради той девочки, — говорит Елена Скубаева.

В этом году Фея Затея готовит новые волшебства для всех, кто в них верит. Дарить праздник она будет вместе с театром «Аленький цветочек». Про себя артисты студии говорят: наша задача — найти путь к душе ребенка и стать ему другом. Костюмы готовы, сценарий написал, осталось отрепетировать роли. Программа » Наши люди» заглянула за кулисы.

0:20 — про мечту стать феей;

2:12 — про девочку, которая заставила поверить в волшебство;

3:25 — про работу в библиотеке;

4:18 — про роли в театре;

8:09 — про собственное предназначение.