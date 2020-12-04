Фельдшерско-акушерские пункты изучили на предмет ввода

Общероссийский народный фронт (ОНФ) проверил Гороховецкий район, где в этом году должны были заработать три новых ФАПа. Общественники побывали в сёлах Гришино, Великово и Галицы. В первом фельдшерско-акушерский пункт оказался готов на 20%, во втором и третьем — на 90%. Между тем до конца сроков строительства остаются считанные дни.

ФАПы во Владимирской области строятся в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Корпуса фельдшерско-акушерских пунктов должны быть оборудованы водопроводом, электричеством, сетями теплоснабжения. Там будет оказываться первичная медицинская помощь: осмотр пациентов, диагностика, назначение лечения, выписка направлений к специалистам. К каждому ФАПу муниципалитеты должны подвести асфальтированную дорогу. Но, как показал общественный мониторинг, выполнено далеко не всё.

В Гришино проживают всего 300 человек. ФАП строится с задержкой, у здания нет даже крыши. А подрядчику надо уложиться до 20 декабря.

— Подрядчик сказал, что ошибки уже исправил и завершит работы к 15 декабря. До конца декабря мы проверим все три ФАПа снова, — заверила Татьяна Питиримова, эксперт по здравоохранению регионального отделения ОНФ.

В Великово на зиму остаются жить дачники. Туда подведён газ, бегают электрички. Теперь будет и ФАП. В селе Галицы 700 жителей. Недавно устроилась на работу фельдшер.

— Она молодая, перспективная. Работает и живет в посёлке. Является участником программы «Сельский фельдшер». Думаю, с работой в новом ФАПе справится, — говорит Василий Бондаренко, главный врач Гороховецкой ЦРБ.

Средняя стоимость ФАПа — 9 млн рублей, из которых 500 тысяч идёт на благоустройство территории. Работу подрядчика принимает облздрав, а также департамент архитектуры и строительства. Главные причины нарушения сроков — пассивность подрядчиков и затяжная процедура торгов. Повлияла и пандемия. Гороховецкие ФАПы обязаны ввести в эксплуатацию до конца декабря, а лицензирование закончить в феврале.

Сейчас в районе 13 ФАПов, 3 амбулатории, поликлиника и больничный стационар на 100 коек.

— В целом по области в 2020 году должны ввести 1 амбулаторию и 37 ФАПов, — сообщил Александр Жестков, зам. директора департамента здравоохранения. — Если по контракту будут нарушены сроки, подрядчика ждут штрафные санкции.

В 2019-2020 годах в рамках нацпроекта во Владимирской области появятся 59 новых ФАПов. В прошлом году был построен 21 объект, почти все получили лицензию. Сегодня общественники отправились изучать свежепостроенные ФАПы в Меленковский район.