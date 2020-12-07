Фельдшерам «скорой» компенсируют съемное жилье

Фельдшерам «скорой помощи» Владимира помогут с арендой жилья ежемесячной денежной компенсацией. Ее размер составит не более 15 тысяч рублей. Новая мера поддержки будет действовать с 1 января следующего года. Соответствующее постановление подписал губернатор. Поддержка медицинского персонала среднего звена поможет снять остроту кадровой проблемы и укомплектовать дополнительные бригады, уверен главный врач Станции скорой медицинской помощи Владимира Георгий Жуков.

Размер компенсации составит не более 15 тысяч рублей.

—Сейчас на станции «скорой» работают 125 фельдшеров, и многие из них вынуждены снимать квартиры. Такая финансовая поддержка очень своевременна. Она позволит не только удержать кадры, но и прилечь на работу новых сотрудников или вернуть тех, кто по разным причинам уволился. Во всяком случае, очень на это рассчитываю, – отметил Георгий Жуков.

Подобные меры социальной поддержки действуют и в отношении других категорий медработников. Ежемесячные выплаты за наем жилья предоставляются врачам и среднему медицинскому персоналу госучреждений здравоохранения при условии, если они:

– работают в учреждении по основному месту работы не менее чем на одну ставку и не старше 35 лет;

– работают в учреждении по основному месту работы не менее чем на одну ставку и приняты на работу на должность, которая оставалась вакантной не менее трёх месяцев.

— Компенсация выплачивается в размере ежемесячных расходов на оплату за жилое помещение, предусмотренных договором найма жилого помещения, от 4 тысяч до 15 тысяч рублей в зависимости от муниципального образования и должности медицинского работника, — сообщает облздрав.

Во Владимирской области также действуют меры соцподдержки для медиков, работающих в сельской местности и малых городах. Это программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», льготная ипотека, программа для врачей первичного звена в городах с населением свыше 50 тысяч человек и другие формы социальной поддержки.

Ранее «Призыв» сообщал, что 62 участковых врача трудоустроились с начала года в больницы и поликлиники Владимирской области.