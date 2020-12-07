ФАП в Суходоле построят через два года

Жители села Суходол Суздальского района добились ответа от администрации Владимирской области по поводу строительства нового ФАПа. Старый работает, но находится в аварийном состоянии. Медикам приходится принимать население в половине частного деревянного дома. Туалет на улице, водопровода нет. Тем не менее на его ежегодное обслуживание уходит 1 миллион рублей, подчеркивает руководство Суздальской ЦРБ.

ФАП возведут при государственной поддержке. Осенью прошлого года на запрос «Призыва» в облздраве ответили, что его сдадут уже в следующем году. Но сейчас эти сроки сдвинулись. Проект должен быть готов в 2021 году. А вот строительство нового медучреждения запланировано с временным запасом — на 2022 год.

— Деревня Суходол у нас включена в программу развития первичного звена, которая будет со дня на день утверждена губернатором Владимирской области. Эта программа федеральная. Вы, наверное, слышали, что сейчас в сельских населенных пунктах будет проходить много ремонтных и строительных работ, – пояснил Александр Жестков, заместитель директора департамента здравоохранения. – Этот ФАП в эту программу включен. На текущий момент у нас запланированы средства на его проектно-сметную документацию. Хотя если проект расторгуют уже в начале нового года, то и возводить ФАП будут уже в следящем году, пояснили в облздраве. После сдачи здания и подключения его к коммуникациям ФАП ждет наполнение оборудованием. Здесь порядка 100 наименований от градусника до носилок, список утвержден приказом Минздрава. Обязательно наличие современного кардиографа.

В этом году должны быть введены в эксплуатацию 37 ФАПов и 1 амбулатория в рамках нацпроектов.

— В наш старый ФАП было много нового оборудования завезено, в том числе гинекологическое кресло, потом его увезли, когда ФАП был временно закрыт. И если вернули, то только гнить. Всё отсырело этой весной здесь, а летом посыпалось. Известь в воздухе стояла, — говорят селяне.

ФАП невозможно будет открыть без лицензии. И здесь одно из основных требований – наличие медицинского работника, который будет работать на селе. С ним заранее составят трудовой договор.

Долгое время, с 2004 года, в старом помещении пациентов принимала фельдшер Анна Степановна Гарюшина. Но в прошлом году она уволилась, в том числе из-за ухудшения здоровья. Работать приходилось при постоянных сквозняках. Зимой и вовсе пожилая женщина здесь замерзала. Какое-то время ФАП был закрыт, но потом кадры нашлись, появился штатный работник. Ему на подмогу из поселка Садовый, по словам селян, также приезжает два раза в неделю медик.

Но если взрослое население на прием ходит, детей многие опасаются сюда водить из-за аллергии на пыль и плесень.

— У нас фельдшер новый, активный, мужчина. Приезжает ко всем и по вызовам, и как «скорая помощь», – рассказала «Призыву» Ольга Колосова, жительница Суходола. – Но принимать реально негде. ФАП всё тот же. Там большая сырость, трудно даже дышать, антисанитария полная. Я сама езжу на уколы в город – 250 рублей за услугу каждый раз оплачиваю. Детей приходится тоже возить в город, в частную клинику.

Жители Суходола новое здание ждут с нетерпением, чтобы, наконец, получать медицинскую помощь в условиях, соответствующих санитарным нормам. Строить его будут не в центре села у церкви, как планировалась прежде, а на новом участке у коттеджного поселка «Снегири».

Ранее «Призыв» сообщал, что в Гороховецком районе, в рамках нацпроекта, готовятся к открытию три новых модульных ФАПа. Средняя стоимость постройки – 9 миллионов рублей.