Еще 183 человека заболели коронавирусом во Владимирской области

183 новых случая заболевания коронавирусом подтверждены за сутки во Владимирской области. Показатель остается стабильно высоким. Однако второй день он демонстрирует небольшое снижение. Еще во вторник, 22 декабря, было 186 заболевших за сутки.

Больше всего новых инфицированных во Владимире. Сразу 49 случаев. Далее следуют Гусь-Хрустальный и Муромский районы, там 23 и 16 заболевших. 12 новых инфицированных в Ковровском районе. По 10 положительных тестов получили жители Александровского и Юрьев-Польского районов. 9 случаев подтверждены в Суздальском районе.

По 8 инфицированных в статистику добавили Кольчугинский и Вязниковский районы. 7 случаев в Петушинском районе, 6 – в Собинском, по 5 – в Камешковском и Меленковском, по 4 — в Киржачском, Гороховецком и Селивановском районах. 2 человека заболели в городе Радужном и один в Судогодском районе.

За время пандемии коронавирусом заразились 17 317 жителей региона.

По-прежнему немало жителей Владимирской области переносят COVID-19 тяжело. Таким пациентам требуется госпитализация. Среди них не только взрослые, но и дети. Чтобы увеличить коечный фонд, еще 6 мест для детей впервые открыли на базе областной детской клинической больницы. Всего же, по состоянию на 23 декабря, в больницах развернуты 1875 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. 1712 из них заняты, это 91% всех мест, сообщает облздрав.

Победили коронавирус 15 585 жителей региона. Из них 174 пациента закрыли больничный за минувшие сутки. При этом печальную статистику по коронавирусу в регионе пополнили сразу 10 летальных исходов. Всего за время пандемии не пережил осложнений, вызванных инфекцией, 431 человек.