Еще 176 человек заболели коронавирусом во Владимирской области

176 новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены за сутки во Владимирской области. Показатель высокий, однако хрупкая положительная динамика все же наметилась. Для сравнения, в минувшее воскресенье был зарегистрирован 181 случай.

Лидер по заболеваемости коронавирусом — Владимир. За 24 часа в статистику областной центр добавил 50 случаев. Далее следуют Гусь-Хрустальный и Муромский районы, там 22 и 18 заболевших. 9 новых инфицированных — в Вязниковском районе. По 8 положительных тестов получили жители Александровского, Ковровского, Юрьев-Польского и Суздальского районов. 7 заболевших в Петушинском районе.

По 6 случаев подтверждены в Камешковском и Киржачском районах, по 5 – в Гороховецком и Кольчугинском, по 4 — в Селивановском, Собинском районах и городе Радужном. 3 инфицированных в Меленковском районе и 1 в Судогодском.

За время пандемии коронавирусом заразились 18 211 жителей региона.

Всего же, по состоянию на 28 декабря, в больницах развернуты 1905 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. 1670 из них заняты — это 88% всех мест, сообщает облздрав.

Победили коронавирус 16 414 жителей региона. Из них 168 пациентов закрыли больничный за минувшие сутки. При этом печальную статистику по коронавирусу в регионе пополнили сразу 8 летальных исходов. Всего за время пандемии не пережил осложнений, вызванных инфекцией, 471 человек.