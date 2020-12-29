Эпидпорог по ОРВИ среди взрослых превышен на 101%

За прошедшую неделю в больницы Владимирской области обратились 11 006 человек с признаками гриппа и ОРВИ, среди них 4274 ребенка. Как отмечают в своей статистике эксперты Роспотребнадзора, в регионе эпидпорог превышен на 101,2% среди жителей от 15 лет и старше. Во Владимире этот показатель ниже — 50,9%.

Случаев гриппа официально пока не зафиксировано. Не обнаружил Роспотребнадзор на территории Владимирской области и мутацию коронавируса, которая наделала шума в Великобритании. Согласно результатам мониторинга, помимо COVID-19 преобладают риновирусы, парагрипп, бокавирусы и аденовирусы.

Гриппа во Владимирской области официально пока нет.

Однако специалисты призывают не списывать со счетов сезонные заболевания, ведь они могут привести к нестандартному поведению коронавируса и утяжелить течение болезни. Меры профилактики гриппа, ОРВИ, коронавируса и внебольничной пневмонии одинаковы, напоминают в Роспотребнадзоре. По возможности следует воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей, а также не забывать про гигиену рук и средства индивидуальной защиты. Отличным средством профилактики выступает и здоровый образ жизни.

Большую надежду медики возлагают на вакцинацию. Прививочная кампания против гриппа в регионе завершена. В этом году она охватила 812 627 жителей региона, 132 867 из них — дети. Массовая прививочная кампания против коронавируса еще впереди, она намечена на январь. Как только во Владимирскую область поступят более 50 тысяч доз вакцины «Спутник V», прививочные пункты развернутся во всех районах области.