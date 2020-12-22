Елочка, не гори! Выбираем безопасную гирлянду

Ёлка без гирлянды – деньги на ветер. Светящиеся огоньки создают волшебное настроение, но они же могут стать причиной пожара. Спасатели Красноярского края сняли видео, как горят разные виды новогодних елок. Предупреждаем: смотреть страшно!

Эксперимент проводили профессионалы, не пытайтесь повторить его самостоятельно. По этому видео понятно, насколько опасным может стать короткое замыкание в гирлянде. Избежать неприятностей помогут пять простых правил от экспертов Роспотребнадзора и МЧС.