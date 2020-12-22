Елочка, не гори! Выбираем безопасную гирлянду

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"Горячий" Новый год
Ёлка без гирлянды – деньги на ветер. Светящиеся огоньки создают волшебное настроение, но они же могут стать причиной пожара. Спасатели Красноярского края сняли видео, как горят разные виды новогодних елок. Предупреждаем: смотреть страшно!
Эксперимент проводили профессионалы, не пытайтесь повторить его самостоятельно. По этому видео понятно, насколько опасным может стать короткое замыкание в гирлянде. Избежать неприятностей помогут пять простых правил от экспертов Роспотребнадзора и МЧС.
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Правило № 1. Ищем надежного продавца
При покупке гирлянды специалисты рекомендуют выбирать стационарные места торговли – магазины, торговые центры и гипермаркеты. У продавца должна быть информативная вывеска с наименованием юридического лица, его адреса и данных ИП. Продавец должен донести до покупателя в доступной форме всю необходимую информацию: наименование товара, изготовителя, адрес хранения, организацию, которая в случае неисправности должна принять претензию от покупателя и произвести ремонт. Также он обязан рассказать о всех свойствах товара, правилах эффективного и безопасного использования.
— В противном случае при возникновении ситуации, когда возникает угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, нарушения их прав, отсутствие необходимой информации о продавце может повлечь невозможность предъявления потребителем законных требований, — подчеркивает управление Роспотребнадзора по Владимирской области.
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Правило № 2. Проверяем документы
Не стесняйтесь спрашивать у продавца всю необходимую документацию о новогоднем товаре. Елочные гирлянды и пиротехника подлежат обязательной сертификации. Маркировка на товаре должна быть понятной и легкочитаемой, говорят в Роспотребнадзоре.
Продавец по просьбе покупателя обязан представить документ, подтверждающий качество и безопасность гирлянды. В нем должна быть ссылка на пожарный сертификат в соответствии с ГОСТом. Во вкладыше или на самой упаковке обязательно наличие срока службы изделия, а также инструкции по его использованию со всеми техническими свойствами электрических ламп. Информация о товаре и изготовителе должна быть на русском языке.
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Правило № 3. Выбираем мощность гирлянды
Гирлянды бывают разные: для украшения домашней ёлки, домашнего интерьера и уличные. У каждого вида своя мощность. Она указана на бирке изделия. Для домашней ёлки специалисты советуют приобретать изделие мощностью не более 50 Ватт. Важно ещё на месте, не отходя от прилавка, проверить работу гирлянды во всех режимах.
— О мощности гирлянды читайте на ярлыке, который должен быть прикреплен непосредственно у вилки. Предпочтение при выборе нужно отдавать гирляндам, работающим через адаптер, то есть на пониженном напряжении, — советуют в Роспотребнадзоре.
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Правило № 4. Изучаем внешний вид гирлянд
При выборе электрических гирлянд преимущество необходимо отдавать тем изделиям, которые покрыты огнезащитным составом и прошли тестирование в современной лаборатории, сообщают в МЧС. То есть во внешнем виде и надежности техники вас ничего не должно смущать. Комплект гирлянды в идеале включает в себя запасные лампочки того же вида, что установлены в гирлянде. Если основных лампочек меньше 18, то запасных должно быть 2. Если 18 и больше – то 3. Сечение провода гирлянды должно быть не менее 0,5 кв. мм, а сам провод должен иметь толстую изоляцию. Расстояние по шнуру от ближайшей лампочки до вилки по нормативу не меньше 1,5 метров.
Обязательно проверьте надёжность гнёзд, сохранность изоляции, соединение с блоком управления и вилкой.
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Правило № 5. Тестируем гирлянду дома
Для дома лучше использовать гирлянды, в которых не больше полусотни огней. В одну розетку можно включать не больше трех устройств. Если вы принесли гирлянду домой с мороза, не стоит её включать сразу, необходимо выждать, как минимум, полчаса.
— Прежде чем повесить гирлянду на елку или предметы мебели, нужно ее внимательно осмотреть, нет ли оголенных и разорванных проводов, неработающих лампочек, скруток, не появился ли запах паленой проводки при включении гирлянды в сеть, – рассказал Владислав Крутов, начальник службы пожаротушения 4-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Владимирской области. – Если исправность гирлянды вызывает сомнение, использовать ее нельзя. Лучше снизить декоративный эффект, чем впоследствии иметь проблемы с пожароопасностью.
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Пять "нельзя" от пожарных
Елка и гирлянда куплены, теперь главное всё правильно расположить. Новогоднее дерево должно быть устойчивым, чтобы не рухнуть при первом удобном случае. Елка должна находиться вдали от обогревательных приборов. Теперь запомните пять «нельзя» от МЧС:
- елку нельзя украшать бумажными игрушками, свечами и ватой, имитирующей снег;
- нельзя зажигать возле елки бенгальские огни и использовать хлопушки;
- нельзя вешать самодельные гирлянды, особенно собранные из нескольких штук и соединенные путем скрутки;
- нельзя оставляйте работающую гирлянду без присмотра. Перед сном или выходом из дома всё выключаем!
- нельзя поливать елку, если гирлянда на ней включена.
Татьяна Данилова
Фото «Призыва»
Заглавное фото: Newsler.ru
Обсуждение 1
я тоже всегда переживаю за гирлянду… а как раньше свечи ставили?