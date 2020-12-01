Елена Утемова выступила за новые ограничения по коронавирусу

Глава областного департамента здравоохранения выступила за введение новых ограничительных мер, способных затормозить распространение коронавируса. По словам Елены Утемовой, ввести их следует в образовательных учреждениях и на транспорте. Об этом чиновница завила во время внеочередного заседания Законодательного Собрания области, отвечая на вопрос, каких мер сейчас не хватает в регионе, чтобы сдержать заболеваемость.

— На сегодняшний день, я считаю, более жесткие ограничительные меры должны быть в части образовательных учреждений. Тут меня не поддерживает наш главный санитарный врач. Хотя я неоднократно об этом говорила. Да, действительно, дети болеют нетяжело. Но так или иначе мы видим по заболеваемости в тех же самых педагогических коллективах, что люди все-таки болеют, — отметила Елена Утемова.

При этом, какие запреты, по мнению директора областного департамента здравоохранения, должны быть введены в образовательных учреждениях, не уточняется. Возможно, речь идет о полном или частичном переходе школ на дистанционное обучение. Так, в Москве для учеников с 6-го по 11-й класс занятия организованы онлайн. За партами только школьники младших классов. Не исключено, что такой вариант устроил бы и наш облздрав.

Однако в департаменте образования каждый раз подчеркивают, что массовый переход на удаленку возможен только по решению регионального управления Роспотребнадзора. А его нет. Точечное закрытие происходит регулярно. В основном оно обусловлено болезнью педагогов, и для введения карантина достаточно решения руководства школы и родительского комитета.

Отдельный вопрос — функционирование кружков и секций.

На дистанционный формат сейчас переходят и учреждения дополнительного образования. Но не все. Часть индивидуальных занятий и тренировок на свежем воздухе на удаленку не ушла.

— Если речь идет о спортивных секциях, где в основном занятия на воздухе, для них это прямая возможность не переходить на дистанционку. Я вижу часто, как в парках играют в футбол и малыши, и взрослые ребята. Они могут себе это позволить. А вот ансамбли, творческие коллективы по 50 человек такой формат занятий не смогут организовать, — отметила директор областного департамента образования Ольга Беляева на брифинге по эпидемиологической ситуации в регионе.

При этом такая форма работы облздрав не устраивает. И дело в бабушках и дедушках, которые отводят внуков на секции и кружки. По мнению Елены Утемовой, таким образом они рискуют подхватить ковид. И для пожилых жителей области заболевание может оказаться смертельным.

— По дополнительному образованию вводились ограничительные меры, но, как показывает практика, у нас и танцевальные, и другие коллективы продолжают собирать детей. Если родители на работе, давайте серьезно задумаемся: а кто же на все эти мероприятия сопровождает детей? Наше старшее поколение, — отметила Елена Утемова на встрече с депутатами ЗС. — Министр федеральный уже не раз сказал: летальность при наступившем ковиде 80+ — это 30%, т. е. каждый третий человек старшего поколения, заболевший ковидом, имеет вероятность погибнуть. Далее каждое десятилетие такая вероятность снижается ровно в два раза, т.е 70-79 лет — это 15%, 60-69 — это 7,5%.

По словам Елены Утемовой, пожилых граждан надо максимально оставить дома, обеспечить продуктами питания, взять на себя заботы по оплате коммунальных платежей. Кроме того, глава облздрава предлагает сократить время работы кафе, баров и ресторанов до 23.00 и уменьшить поток пассажиров в общественном транспорте.

— Во время телеэфира гражданин мне подсказал: вы посмотрите, сколько в часы пик пассажиров в общественном транспорте. Я на оперативном штабе тоже об этом говорила. Либо надо увеличивать количество машин на маршрутах в часы пик, либо лимитировать загрузку автомототранспорта. Как это было, например, в Москве и в Московской области в первую волну. Только занимаются сидячие места, т.е. стоячих людей не допускается. И автобус уходит. Потому что, как бы мы ни контролировали соблюдение масочного режима, если все стоят впритык, то вероятность инфицирования крайне высокая, — отметила Елена Утемова.

Роспотребнадзор не видит необходимости в новых ограничительных мерах.

Как при этом могут быть реализованы подобные предложения, пока непонятно. Более того, Роспотребнадзор, по информации «Призыва», на данный момент не рассматривает возможность введения новых или отмены старых ограничительных мер.

Ранее «Призыв» сообщал, что Елена Утемова предложила ввести карантин в Муроме.