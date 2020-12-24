Елена Утемова спрогнозировала развитие ситуации с коронавирусом

На данный момент ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась. Во Владимирской области удалось достичь пусть хрупкого, но равновесия, считает директор регионального департамента здравоохранения. Елена Утемова спрогнозировала, как поведет себя инфекция после Нового года. По ее мнению, сдержать инфекцию получится, если все будут соблюдать элементарные требования: носить маски, мыть руки, помнить о социальной дистанции и не собираться большими компаниями.

— На прошлой неделе мы наблюдали рост числа заболевших коронавирусом. Индекс распространения инфекции превышал единицу. Сегодня мы видим хрупкое состояние, — отметила Елена Утемова на еженедельном брифинге по эпидемиологической ситуации. — Мы еще не можем назвать это состояние стабилизацией. Но мы можем надеяться, что благодаря совместным усилиям нам удастся сдержать инфекцию.

При этом еще пару дней назад наша область отметилась в списке самых проблемных субъектов по темпам распространения коронавируса. Антирейтинг представила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Вместе с Крымом, Чукоткой и Астраханской областью рост числа инфицированных был отмечен и в нашем регионе. Тогда как в целом по стране намечалась стабилизация.

На данный момент индекс распространения вируса 0,98. Это значит, что один заразившийся передает инфекцию в среднем одному человеку. При этом в период предновогодней суеты показатели эти могут вырасти, считает директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

— В последние дни мы наблюдаем повышение социальной активности накануне новогодних праздников. К сожалению, люди забыли о предосторожности, о необходимости соблюдать ряд ограничительных мер. Все это, разумеется, сказалось и на эпидемической ситуации, — приводит слова Александра Горелова «Интерфакс».

Чтобы не допустить распространения инфекции, праздники стоит провести в кругу семьи. Об этом раз за разом говорят все специалисты. В противном случае, вместо возможного выхода на плато область сорвется в пропасть. Активный рост числа заболевших может привести к карантину, напоминает региональный Роспотребнадзор.

— Да, мы все устали, да, всем понятно, что очень хочется проводить этот сложный год, но от того, как мы с вами проведем новогодние праздники, напрямую зависит число заболевших, которое мы получим в начале следующего рабочего и учебного года, — отметила пресс-секретарь ведомства Марина Колтунова. — От каждого из нас зависит соблюдение требований, которые мы уже знаем и которые нам позволят выйти из сложной эпидситуации, которая есть в регионе. При неукоснительном соблюдении эти мероприятия позволят нам выйти на стадию сокращения или снижения роста заболеваемости.

За время пандемии коронавирус диагностировали у 17 317 жителей области. На больничном на данный момент находится 1301 пациент с ковидом. Сегодня положительные тесты получили еще 183 человека. Последние две недели показатели уверенно приближаются к 200. И очень не хочется преодолевать очередной психологический барьер в канун Нового года или сразу после праздников.