Елена Утемова призвала не травить врачей

Директор областного департамента здравоохранения прокомментировала скандальное видео из ковровской поликлиники № 4. По словам Елены Утемовой, служебное расследование на уровне медучреждения уже проведено и выводы сделаны. На кадрах, распространенных в Интернете, работник регистратуры посоветовала ковид- положительному пациенту отправиться на лечение в Москву. Так регистратор отреагировала на замечание мужчины о невозможности получить бесплатные лекарства, обещанные всем, кто проходит амбулаторное лечение. Женщина заметила, что препараты в медучреждение еще не поступили. «Вы ориентируйтесь прямо на Москву. Мы-то в Коврове живем. Езжайте в Москву», — подытожила сотрудник поликлиники.

Перепалку с человеком в белом халате посмотрели десятки тысяч человек. Видео попало на федеральные каналы. После этого реагировать на скандал пришлось областным чиновникам. Вопрос был задан на еженедельном брифинге по эпидемиологической ситуации в регионе.

— То, что касается конкретной работы администратора регистратуры, тут есть прямые нарушения этики и деонтологии. Служебное расследование на уровне медицинской организации было проведено, и работник понесет соответствующее наказание, — отметила Елена Утемова.

По мнению главы облздрава, вопросы есть и к поведению пациента.

Во-первых, он нарушил режим самоизоляции, и этим должен заняться Роспотребнадзор. Мужчину выписали из стационара долечиваться на дом, а он пришел в поликлинику. Во-вторых, сам инфицированный, по мнению Елены Утемовой, занимался травлей медицинских сотрудников в то время, когда они и так работают с максимальной нагрузкой. Так глава облздрава отреагировала на второй эпизод скандальной истории, когда пациент в одних трусах выбегает за терапевтом и просит проконсультировать его. «Я больной, голый, раздетый. Вы ответьте на мои вопросы. Вернитесь ко мне домой», — кричит он вслед уходящему доктору.

— На сегодняшний день медицинская организация планирует обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Я считаю, что в это время, когда на медицинских работников падает такая нагрузка, если еще пациенты будут заниматься, я не побоюсь этого слова, травлей, наверное, ни к чему хорошему это не приведет. У нас участковые доктора ходят в одиночку, у них нет сопровождающих лиц, поэтому так вести себя не должно, тем более когда мужчина начинает преследовать женщину, — отметила глава облздрава.

Чем закончится эта история, пока непонятно. Но нервы уже сдают у многих. Медикам приходится работать с максимальной нагрузкой, а пациенты вынуждены долго ждать помощи. Известны случаи скандальных перепалок с бригадами скорой помощи, которые обслуживают в сутки десятки выездов и не успевают вовремя доехать до всех нуждающихся. При этом именно на фельдшеров жители Владимирской области нередко срывают злость.

Ранее «Призыв» сообщал, что машину скорой помощи с тяжелым пациентом не пропускали на территорию ОКБ.