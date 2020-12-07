Елена Утемова назвала топ-5 профилактических мер от коронавируса

Обработка рук должна быть обязательной и регулярной. Мыть их надо после каждого возвращения с улицы. Процедура должна занимать не менее 20 секунд. В течение дня необходимо пользоваться дезинфицирующими средствами. На рабочем столе в кабинете Елены Утемовой стоит большой флакон с антисептиком.

«Маленькие уже не покупаю. И регулярно обрабатываю им руки. Есть хорошая поговорка – мойте руки для хорошей жизни. Это нам ещё в яслях советских детских садов прививали. Это надо брать на вооружение», — сообщила руководитель облздрава.