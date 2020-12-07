Елена Утемова назвала топ-5 профилактических мер от коронавируса

-
Профилактика наше все
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих, дают понять в облздраве жителям Владимирской области. Помочь в борьбе с коронавирусом должно строгое соблюдение ряда профилактических мер. Глава регионального департамента здравоохранения поделилась с «Призывом» собственными методами, которые использует по мере надобности. Все эти схемы приняты на уровне Минздрава. Интенсивность профилактических мер зависит от контактов с больными. Итак, читайте пять советов от Елены Утемовой.
-
Без маски - никуда
Маска — одно из доступных средств профилактики. Елена Утемова рассказывает, что на работе ей приходится носить ее иногда и по 15 часов в день. Но это средство защиты многие носят неправильно, посетовала чиновница. Медицинская маска должна полностью закрывать нос и рот — все входные ворота для вируса. Менять ее следует каждые два часа. Масочный режим во Владимирской области ввели в конце апреля. Маски обязательны в магазинах, аптеках, общественном транспорте, учреждениях. Нарушителей ждут штрафы от 1 до 300 тысяч рублей.
-
"Золотое" правило - мыть руки
Обработка рук должна быть обязательной и регулярной. Мыть их надо после каждого возвращения с улицы. Процедура должна занимать не менее 20 секунд. В течение дня необходимо пользоваться дезинфицирующими средствами. На рабочем столе в кабинете Елены Утемовой стоит большой флакон с антисептиком.
«Маленькие уже не покупаю. И регулярно обрабатываю им руки. Есть хорошая поговорка – мойте руки для хорошей жизни. Это нам ещё в яслях советских детских садов прививали. Это надо брать на вооружение», — сообщила руководитель облздрава.
-
Избегать места скопления людей
«Если у вас есть такая возможность, на выходных оставайтесь дома», — призывает руководитель департамента здравоохранения. Пока официально жители Владимирской области могут спокойно гулять по улицам, посещать кафе, театры, музеи, ходить в кино. Но, чтобы избежать взрывного прироста заболевших, Елена Утемова советует проявить собственную инициативу и побыть два дня дома. Например, испечь пироги либо заказать на дом еду, провести время в кругу близких, пролистывая семейный фотоальбом.
Также Елена Утемова каждый раз рекомендует заменять передвижение на общественном транспорте пешей прогулкой (если у вас нет собственного авто). А ещё на днях глава облздрава предложила сократить время работы кафе, баров и ресторанов до 23.00 и уменьшить поток пассажиров в общественном транспорте.
-
Беречь пожилых родственников
Елена Утемова напоминает, что в регионе продолжается режим самоизоляции для граждан 65+. Среди больных коронавирусом каждый пятый – представитель этой возрастной группы.
— При заболевании коронавирусной инфекцией вероятность неблагоприятного исхода у граждан старше 80 лет может достигать 30%. И мы видим из СМИ, как погибают известные люди, которым и помощь была организована. Но возраст есть возраст, который приводит к накоплению иных заболеваний, которые ведут себя совершенно иначе на фоне новой коронавирусной инфекции, — предупреждает Утемова.
Обеспечить нормальные условия проживания «взаперти» пенсионерам должны их родственники. А именно – вовремя подвозить продукты, лекарственные средства, оплачивать коммунальные платежи и быть с ними на связи. Также эти услуги могут выполнять сотрудники соцзащиты и волонтеры.
-
Есть контакт!
Если же у вас все-таки был прямой контакт с больным коронавирусом, при этом вы были без маски, стоит принять превентивные меры. Сейчас всех контактных уже не заставляют, как раньше, делать мазки ПЦР. Но люди должны сами позаботиться о своем здоровье. После контакта можно принять противовирусный препарат умифеновир (от 270 рублей за упаковку) и интерферон альфа интраназальный (от 250 рублей). Правда, найти эти препараты сейчас проблемно, да и принимать их без назначения врача не следует.
— Умифеновир по 1 таблетке 200 мг для взрослых 1 раз в день, в течение 10 дней. Это не моя фантазия, это официально опубликованная схема, — подчеркнула Елена Утемова.
Ранее «Призыв» сообщал, что амбулаторным пациентам с коронавирусом положены бесплатные лекарства. Препараты уже получили более 1000 человек.
Татьяна Данилова
Фото «Призыва»
Обсуждение