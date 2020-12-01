Елена Малышева сделала тест на иммунитет к COVID-19 в Вольгинском

Биофармацевтическая компания «Генериум», расположенная в поселке Вольгинский Петушинского района, разработала уникальный тест на особые клетки t-лимфоциты. Он позволяет узнать, есть ли в организме человека клетки, способные уничтожить коронавирус. Известный доктор и телеведущая Елена Малышева, посетившая «Генериум», уже назвала это сенсацией в мировой медицинской науке. По ее мнению, именно этот тест даст ответы на вопрос: почему не все заболевают коронавирусом даже в условиях риска?

Тест показывает, есть ли у пациента иммунитет к коронавирусу даже в случае отрицательного ПЦР-теста.

— Оказывается, не так важно, нашли у вас в крови антитела против коронавируса или нет. Гораздо важнее, есть ли у вас клетки, которые индуцируют выработку антител и могут коронавирус «съесть», — рассказала Елена Малышева.

Заместитель директора центра по научной работе компании Дмитрий Потеряев рассказал столичным врачам, что клеточный тест уже сдали ряд медиков и сотрудников научного центра. Среди них выявлена достаточно большая доля тех, у кого антител к коронавирусу нет, тест ПЦР отрицательный, но при этом клеточный иммунитет существует. Среди врачей, работающих в «красной зоне» и сдавших тест, таких до 20%. Они с высокой вероятностью защищены от заражения. Промышленный выпуск таких тестов начнётся, как только специалисты поймут, что лаборатории способны справиться с большим потоком.

— Материалы сейчас есть на 150 тысяч тестов. Как только мы поймем, что клинико- диагностические лаборатории справляются с таким потоком и этот тест будет востребован, мы моментально будем наращивать производство, — сообщил Дмитрий Потеряев.

По итогам тестирования выяснилось, что у Елены Малышевой клеточного иммунитета к коронавирусу нет.

Ранее «Призыв» сообщал, что компания «Генериум» начала отгрузку вакцины от COVID-19 в больницы.